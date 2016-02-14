«زندگی رو به جلو» آماده چاپ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب که قرار است جولای سال جاری میلادی روانه بازار کتاب شود مجموعه‌ای از ماموریت‌های ذهنی بشر است که در طول زندگی توسط او تجربه می‌شود.

نویسندگان این اثر دانیل هارکی و میکائیل هانت هر دو از جمله مدیران موفق در حوزه کسب و کار هستند که تا امروز پروژه‌های موفق بسیاری را مدیریت کرده‌اند. آنها تلاش کرده‌اند که در این کتاب تجربیات ۲۵ ساله خود را در حوزه مدیریت با مخاطبان خود به اشتراک بگذارند.

آنها در این کتاب از ایده‌ها و خلاقیت‌های ذهنی هر فرد با عنوان ماموریت‌های ذهنی یاد می‌کنند که این ماموریت‌های ذهنی برای هر فردی منحصر به فرد و ویژه است. این دو متخصص در حوزه کسب و کار با تمرکز بر اینکه ماموریت‌های ذهنی بشر مانند اثر انگشت هر فرد ملاک‌ها و معیارهای ظریف و متمایزی دارد بر این باورند که هر فرد در صورتی که بتواند در طول زندگی کارگردانی مناسبی بر ماموریت‌های ذهنی خویش داشته باشد می‌تواند در مدت زمانی کوتاه موفقیت را در آغوش بگیرد.

هارکی در فصلی از این کتاب به تکرار ماموریت‌های ذهنی اشاره می‌کند و می‌گوید: بسیاری از ما در طول سالیان مختلف زندگی‌مان ماموریت‌های ذهنی تکراری را جدی می‌گیریم. خلاقیت به خرج نمی‌دهیم و اگر در اجرای ماموریت‌ها دچار لغزش و خطا شدیم سریع آن را فراموش می‌کنیم و چند سال بعد طی اجرای یک ماموریت ذهنی دیگر همان مسیر غلط را دنبال می‌کنیم. در حالیکه اگر بتوانیم از یک راهنمای گام به گام و جامع برای ساماندهی، نظم بخشیدن و نوآوری و بازآفرینی ایده‌های ذهنی و ماموریت‌های ذهنی‌مان استفاده کنیم. بی‌شک می‌توانیم هم در حوزه کار و هم زندگی شخصی موفقیت‌های بیشتر و بهتری را کسب کنیم.

دانیل هارکی و میکائیل هانت در مقدمه این کتاب به مخاطبانشان می‌گویند اگر شما هم مثل اکثر مردم می‌خواهید به زندگی‌تان معنا ببخشید، زندگی شادتری را تجربه کنید و با رضایت بیشتری از زندگی‌تان صحبت کنید با ما همراه شوید تا تکنیک‌ها و مهارت‌های مدیرت ماموریت‌های ذهنی را یاد بگیرید.

کتاب «زندگی رو به جلو» به قلم دانیل هارکی و میکائیل هانت در ۲۰۸ صفحه با همکاری نشر بارکربوکز منتشر و روانه بازار کتاب می‌شود. این اثر روز پانزدهم مارس ۲۰۱۶ به زبان انگلیسی در کتابفروشی‌های امریکا و اروپا عرضه می شود.