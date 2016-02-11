به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی شکری در دهمین روز از دهه فجر انقلاب اسلامی ضمن گرامیداشت فجر پیروزی حق بر ظلمت، طی بیانیه ای مردم استان سمنان و سایر نقاط کشور را به حضور در راهپیمایی ۲۲بهمن دعوت کرد و افزود: این حضور مقدمه ای برای ورود به انتخابات هفتم اسفند است.

وی در این بیانیه با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی بزرگترین معجزه تاریخ ایران و امام راحل(ره) بزرگمرد قرن بیستم لقب دارد، گفته است: همچنین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام راحل(ره) نقطع عطفی نه تنها در تاریخ معاصر بلکه در تاریخ پرافتخار ایران بزرگ و کهن است چرا که خط بطلانی بر دوهزار و ۵۰۰سال حکومت استبدادی خودکامه و ملوک الطوایفی بود و برای ملت شریف ایران اسلامی، آزادی را به همراه آورد.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: ایران و ایرانی با بصیرت و آگاهی امام راحل(ره)، راه سعادت و حق را در برهه ای از زمان یافت که استکبار جهانی همه چیز کشور از جمله فرهنگ را در دست داشت و در آن زمان بود که بنیانگذار انقلاب اسلامی برای ملت مسلمان ایران، نور و رهایی را به ارمغان آورد و امروز پس از گذشت سی و هفت سال از عمر با برکت انقلاب، ایران اسلامی در زمره مقتدرترین و موفق ترین نظام های سیاسی منطقه و دنیا شناخته می شود تا در نهایت با رهبری مقام معظم رهبری و پشتیبانی مردم و خون شهدا، این نظام به صاحب اصلی اش امام زمان(عج) تقدیم شود.

دعوت از مردم متیدن و خداجوی استان سمنان برای حضور در راهپیمایی ۲۲بهمن دیگر بخش این بیانیه است و می افزاید: امروز دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تمام حرکات ملت غیور ایران را مورد رصد قرار می دهند تا بتوانند نقشه های شوم خود را عملی سازند که قطعا حضور در دو آزمون سرنوشت ساز یعنی راهپیمایی ۲۲بهمن و انتخابات هفتم اسفندماه قطعا ناامیدی و یاس آنها را در پی خواهد داشت لذا اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان از عموم مردم متدین و خداجوی استان دعوت می کند تا یکبار دیگر با حضور در راهپیمایی ۲۲بهمن گرد یاس و ناامیدی را بر چشمان بدخواهان انقلاب اسلامی بپاشند.