  1. بین الملل
  2. آفریقای مرکزی و جنوبی
۲۱ بهمن ۱۳۹۴، ۲۳:۰۴

شماره تلفات انفجارهای نیجریه به ۶۰ کشته و ۷۸ زخمی رسید

شماره تلفات انفجارهای نیجریه به ۶۰ کشته و ۷۸ زخمی رسید

انفجار دو بمب انتحاری توسط شورشیان بوکوحرام در شمال نیجریه منجر به کشته شدن نزدیک به ۶۰ نفر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، در اثر انفجار بمب های انتحاری در شمال نیجریه حداقل ۵۶ نفر کشته شدند. مقامات نیجریه می گویند دو زن انتحاری عامل این انفجار در یک کمپ مهاجران بودند.

از سوی دیگر خبرگزاری رویترز تعداد کشته ها را ۶۰ نفر اعلام کرده است. این انفجار در کمپ مهاجران در منطقه دیکوا اتفاق افتاد که طی آن ۷۸ نفر نیز زخمی شدند.

گروهک تروریستی بوکوحرام مسئولیت این انفجارها را بر عهده گرفته است. کمپ مهاجران دیکوا که در ۸۵ کیلومتری شهر میدگوری واقع شده محل سکونت ۵۰ هزار نفر از آوارگان است.

به گفته منابع خبری سومین عامل انتحاری که یک زن بوده، پیش از اقدام به انفجار کمربند همراه خود، توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده است.

کد مطلب 3048609

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها