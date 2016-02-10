به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمين محمد محمدی گلپايگانی، چهارشنبهشب در بدو ورود به شهر بوشهر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مردم استان بوشهر مردمی ولایتمدار، فداکار، دیندار، ارادتمند نظام و مقام معظم رهبری هستند که توفیقی شد تا در جمع این مردم حضور یابیم.
وی اضافه کرد: مقام معظم رهبری در مورد راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال فرمودند که مردم حضوری گسترده و پرشور در حماسه ۲۲ بهمن خواهند داشت و ظواهر هم همین موضوع را نشان میدهد.
رئيس دفتر مقام معظم رهبری خاطرنشان کرد: اقشار و گروههای مختلف مردم آمادگی خود را برای حضور در این مراسم اعلام کردهاند و فردا بار دیگر شاهد حضور گسترده و پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن خواهیم بود.
وی ادامه داد: مردم ایران اسلامی در شهرها و مناطق مختلف بار دیگر حماسهای عظیم را خلق خواهند کرد که باعث یاس و ناامیدی بین دشمنان نظام و انقلاب خواهد شد.
محمدی گلپايگانی بیان کرد: از همینجا سلام مقام معظم رهبری را به مردم استان بوشهر در شهرها و روستاهای مختلف استان ابلاغ میکنم. حجتالاسلام والمسلمين محمد محمدی گلپايگانی رئيس دفتر مقام معظم رهبری سخنران مراسم ۲۲ بهمن در شهر بوشهر است.
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