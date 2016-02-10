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۲۱ بهمن ۱۳۹۴، ۲۲:۵۴

ابلاغ سلام رهبری به مردم استان بوشهر:

مردم ایران اسلامی در ۲۲ بهمن حماسه بزرگ دیگری خلق می‌کنند

مردم ایران اسلامی در ۲۲ بهمن حماسه بزرگ دیگری خلق می‌کنند

بوشهر - رئيس دفتر مقام معظم رهبری گفت: مردم ایران اسلامی در ۲۲ بهمن حماسه بزرگ دیگری خلق می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمين محمد محمدی گلپايگانی، چهارشنبه‌شب در بدو ورود به شهر بوشهر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مردم استان بوشهر مردمی ولایت‌مدار، فداکار، دین‌دار، ارادتمند نظام و مقام معظم رهبری هستند که توفیقی شد تا در جمع این مردم حضور یابیم.

وی اضافه کرد: مقام معظم رهبری در مورد راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال فرمودند که مردم حضوری گسترده و پرشور در حماسه ۲۲ بهمن خواهند داشت و ظواهر هم همین موضوع را نشان می‌دهد.

رئيس دفتر مقام معظم رهبری خاطرنشان کرد: اقشار و گروه‌های مختلف مردم آمادگی خود را برای حضور در این مراسم اعلام کرده‌اند و فردا بار دیگر شاهد حضور گسترده و پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن خواهیم بود.

وی ادامه داد: مردم ایران اسلامی در شهرها و مناطق مختلف بار دیگر حماسه‌ای عظیم را خلق خواهند کرد که باعث یاس و ناامیدی بین دشمنان نظام و انقلاب خواهد شد.

محمدی گلپايگانی بیان کرد: از همین‌جا سلام مقام معظم رهبری را به مردم استان بوشهر در شهرها و روستاهای مختلف استان ابلاغ می‌کنم. حجت‌الاسلام والمسلمين محمد محمدی گلپايگانی رئيس دفتر مقام معظم رهبری سخنران مراسم ۲۲ بهمن در شهر بوشهر است.

کد مطلب 3048613

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