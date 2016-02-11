حجت الاسلام یزدان پرونده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هم اکنون در حال تهیه مستند زندگی شهید ذبیح الله کرمی هستم که فیلمنامه این اثر در جشنواره بسیج هنرمندان استان کرمانشاه حائز رتبه برگزیده شده است.

وی افزود: شهید ذبیح الله کرمی به عنوان شاعر و طلبه در اوایل انقلاب علیه شاه به زبان کردی و در قالب طنز به سرایش پرداخته است و بعد از انقلاب و در زمان جنگ تحمیلی نیز برای بالابردن روحیه رزمندگان در جبهه علیه ستمگری صدام و دارو دسته منفورش سروده‌هایی داشته است.

این محقق و پژوهشگر کرمانشاهی خاطر نشان کرد: شهید کرمی به عنوان اولین دادستان استان قم بعد از انقلاب فعالیت داشته و هنچنین شاگرد «شهید بهشتی» نیز می‌باشد.

این کارگردان کرمانشاهی در ادامه گفت: همچنین «شهید کرمی» در همه عملیات‌های زمان دفاع مقدس مشارکت نموده و از استان قم به کرمانشاه سفر داشته که در نهایت با شرکت در عملیات مرصاد به درجه رفیع شهادت نائل می‌شود.

وی یادآور شد: در این مستند اشاره شده از شهید ذبیح الله کرمی به دلیل فعالیت علیه رژیم شاه در زندان ساواک مورد شکنجه قرار می‌گیرد و حتی به اعدام محکوم می شود.

حجت الاسلام پرونده با بیان اینکه مستند شهید ذبیح الله کرمی در حدود ۴۰ دقیقه می‌باشد، گفت: در حال حاضر نزدیک به ۲ سال است فیلم نامه این مستند نوشته شده و مراحل تحقیق و پژوهش آن نیز انجام گرفته است.

این محقق و فعال فرهنگی استان کرمانشاه تصریح کرد: با توجه به بازسازی اثر در این مستند از از نوارهای آرشیوی و استنادات شهید ذبیح الله کرمی استفاده شده است.

این پژوهشگر و گارگردان کرمانشاهی اظهار داشت: مستند داستانی زندگی شهید ذبیح الله کرمی در استان کرمانشاه فیلمبرداری می‌شود و شخصاً کارگردانی این اثر ارزشمند را به عهده دارم.