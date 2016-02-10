روسیه محصولات کشاورزی آمریکا را تحریم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، روسیه در نظر دارد واردات محصولات کشاورزی به خصوص دانه های روغنی را از آمریکا قطع کند و این محصولات را از کشورهای لاتین وارد کند.

الکساندر کاچف وزیر کشاورزی روسیه می گوید محصولات آمریکایی به باکتری و قارچ آلوده هستند و استاندارد لازم را ندارند و ما در نظر داریم این محصولات را با محصولات وارد شده از آمریکای لاتین جایگزین کنیم.

وی گفت: محصولات آمریکایی نتوانسته استانداردهای مورد نیاز بازار داخلی روسیه را تامین کنند و به جای به بازارهای دیگری فکر می کنیم. به گفته کاچف روسیه در حال حاضر در نظر دارد محصول سویا کشورهای آمریکای لاتین را به عنوان اولین محصول، جایگزین محصولات آمریکا کند.

کاچف در گفتگو با شبکه ۲۴ روسیه خاطر نشان کرد: ۱۵ فوریه اولین محموله از آمریکای لاتین وارد روسیه خواهد شد.