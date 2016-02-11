اذهان عمومی باید تخلفات پروژه های شهری اردبیل را بداند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید لطف اللهیان شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر اردبیل در پاسخ به سوالات متعدد اعضای شورای شهر از متمم بودجه شهرداری تصریح کرد: ما علی رغم فعالیت های عمرانی رویکرد فرهنگی را در شهرداری طرح کردیم.

وی افزود: سوالاتی در خصوص ساخت فرهنگسراها که پیش از این مطرح نمی شد نشان می دهد شورا به مسئولیت فرهنگی شهرداری توجه نشان داده و در آینده مشخص خواهد شد که شهرداری تا چه حد پایبند برنامه های خود است.

شهردار اردبیل با بیان اینکه قرار بود امسال پنج فرهنگسرا احداث شود و به دلیل محدودیت اعتباری فقط یک مورد احداث و به دست اعضای شورای شهر افتتاح سد، اضافه کرد: سوالات متعدد امروز اعضای شورای شهر نشان می دهد این نگاه فرهنگی پیش از این نبوده و امروز شورا به بحث فرهنگ حساس شده است.

لطف اللهیان در خصوص سوالات متعدد از متمم بودجه شهرداری با بیان اینکه در چهار جلسه کمیسیون متمم بررسی شده است، ادامه داد: اظهارات برخی اعضا کلی است و اگر در پروژه‌ای در بودجه چهار میلیارد ریال مطرح شده اما هشت میلیارد ریال هزینه شده است نیازمند تفکیک برآورد و قیمت تمام شده است.

وی بررسی قیمت تمام شده را نیازمند طی روند مشخصی دانست و متذکر شد: اگر قیمت تمام شده پروژه‌ای اشتباه بوده و مسئولی خطا کرده شهرداری مقصر است و اذهان عمومی نیز حق دارد تخلف احتمالی را بداند.

شهردار اردبیل در خصوص اظهارات منشی اول شورا مبنی بر ضرورت تعریف متمم بر اساس نظام نامه مالی شهرداری ها اضافه کرد: ما چیزی به نام نظام نامه مالی نداریم و این مجموعه یک دستور العمل است.

لطف اللهیان با بیان اینکه بودجه شهرداری باید ۶۰ به ۴۰ درصد که ۶۰ درصد اعتبارات جاری است تقسیم بندی شود، متذکر شد: با این وجود ما برای جاری ۴۶ درصد در نظر گرفتیم.

وی با بیان اینکه بخشی از هزینه های جاری از جمله حمایت از تیم فوتبال امسال افزایش یافته است، تصریح کرد: در بودجه سال آینده برای بخش فرهنگ اعتباراتی را پیش بینی کردیم تا شهرداری رویکرد فرهنگی خود را دنبال کند.

شهردار اردبیل در خصوص سوال مطرح شده مبنی بر جابه جایی اعتبارات در بودجه بدون نظر شورا، افزود: نه تنها در جابه جایی شورا نظر داشته بلکه همه جابه جایی ها مصوبه شورا را دارد و با تایئد اعضای شورا تغییر یافته است.

لطف اللهیان در خصوص پیشرفت برخی پروژه ها و بی توجهی به برخی دیگر نیز ادامه داد: ما در محدودیت مالی به سمت اجرای پروژه های ضروری رفتیم و برخی از پروژه ها نیز با فاز بندی اجرا می شود.

وی افزود: بنده فقط در بودجه ای که به خود من محول شده پاسخگو خواهم بود و امیدوارم سال آینده بودجه شهرداری تحقق مطلوبی داشته و روزهای خوب عمرانی و فرهنگی را در شهرداری اردبیل شاهد باشیم.