برنامه ریزی برای مهارالگوهای غلط در جامعه انجام نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید محمد شاهمرادی شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران، برگزاری جشنواره شکوه شکیبایی را مثبت ارزیابی کرد و افزود: این جشنواره برگرفته از توان و باور جوانان کشور بوده و خوشبختانه استقبال از آن نیز مطلوب بوده است.
دبیر شورای فرهنگی عمومی کشور گفت: حضرت زینب (س) را باید در تمامی ابعاد مورد ارزیابی قرار داد و فقط معطوف به واقعه عاشورا و یا پس از آن نکرد.
حجتالاسلام شاهمردای یادآور شد: جایجای زندگی ائمه اطهار(ع) برای همه انسانها الگوست و میتواند سبک زندگی مناسبی برای بشریت ارائه کند.
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور گفت: جشنواره شکوه شکیبایی در تلاش برای تبیین و ترویج سبک زندگی حضرت زینب (س) است و این امر مایه خوشحالی است که استان ولایتمداری همچون زنجان عهدهدار برگزاری چنین جشنوارهای شده است.
حجتالاسلام شاهمرادی تأکید کرد: جامعه از هنرمندان و سرشناسان زن و مردم جامعه الگوبرداری میکند و متأسفانه سازوکاری برای مهار این موضوع تدویننشده است.
حجتالاسلام شاهمرادی افزود: هنرمندان برای بسیاری از جوانان الگو هستند، بااینوجود کارهای زیادی در زمینه ارائه الگوهای برتر از سوی این افراد انجامنشده است.
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور تصریح کرد: صداوسیما نیز باید نسبت به برنامههایی ازجمله موسیقی، تئاتر و مواردی که جوانان نسبت به آن اقبال دارند، توجه بیشتری داشته باشد.
حجتالاسلام شاهمرادی گفت: وقتیکه صحبت کردن، نوع نشستوبرخاست و نوع پوشش هنرمندان متناسب با الگوهای دینی نباشد، نتیجه مثبتی نداشته و در سطح کشور نیز شاهد ناهنجاری خواهیم بود.
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور از بررسی مسائل خانواده در شورای فرهنگ عمومی کشور خبر داد و افزود: یکی از موضوعات مورد نظر در شورای فرهنگ عمومی بررسی مسائل خانواده در هشت قسمت و سه مرحله بوده و این مراحل شامل آموزش، مشاوره و ساختاری بوده است.
حجتالاسلام شاهمرادی با تأکید بر ارزیابی و رشد استعدادهای برتر گفت: به جای موازی کاری باید نسبت به رشد و پرورش استعدادها اقدام کرد.
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور تصریح کرد: بخشی از سبک زندگی ائمه مربوط به شهادت آن بزرگواران است و حضرت زینب(س) خلاصه به واقعه عاشورا نیست و ایشان یک مادر، همسر و خواهر و فرزند الگو بودند که باید این بعد از شخصیت ایشان نیز به جامعه شناسانده شود.
حجتالاسلام شاهمرادی گفت: طی سال جاری خانواده در اولویت مباحث شورای فرهنگ عمومی کشور قرار داشت و برنامهریزی خوبی در این زمینه انجام شد.
وی یاد آور شد: اولویت امسال شورای فرهنگ عمومی در سال جاری، موضوع خانواده بود که در هشت قسمت و سه مرحله برای آن برنامهریزی شد.
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور در خصوص الگوبرداری جوانان از هنرپیشگان سینمایی گفت: جامعه از هنرمندان الگوبرداری می کند و هیچ سازوکاری برای مهار الگوهای غلط انجامنشده است.
حجتالاسلام شاهمرادی افزود: جوانان به برنامهها یی مثل موسیقی و فیلم اقبال دارند و ناخودآگاه این برنامهها تأثیرمی گذارد پس باید تمامی دستگاهای فرهنگی باهم دلی و همزبانی با همدیگر همکاری موثررا داشته باشند.
نظر شما