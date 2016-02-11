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۲۲ بهمن ۱۳۹۴، ۹:۵۱

گام به گام تا ۷ اسفند؛

زنگ انتخابات به صدا در آمد/ آغاز تبلیغات انتخابات خبرگان

زنگ انتخابات به صدا در آمد/ آغاز تبلیغات انتخابات خبرگان

از امروز ۲۲ بهمن ماه تبلیغات انتخابات پنجمین دوره انتخابات خبرگان رهبری آغاز شد و نامزدهای این انتخابات می توانند به مدت ۲ هفته به رقابت انتخاباتی بپردازند.

به گزارش خبرمگار مهر، بر اساس ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری فعالیتهای تبلیغاتی نامزدهای انتخابات سراسری پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری از بامداد امروز پنجشنبه  ۲۲ بهمن آغاز و در ساعت ۸ صبح روز پنجشنبه ۶ اسفندماه یعنی ۲۴ ساعت قبل از شروع اخذ رأی پایان می یابد.

در این دوره از انتخابات خبرگان رهبری  ۸۱۸ داوطلب ثبت نام کرده بودند که در مدت ۳۰ روزه بررسی صلاحیت ها در شورای نگهبان صلاحیت ۳۷۳ مورد بررسی قرار گرفت و از این تعداد نیز صلاحیت ۲۰۷ نفر رد و ۱۶۶ نفر تائید شد.

بنابراین گزارش از ۸۱۸ داوطلب خبرگان، ۱۵۸ نفر از ادامه رقابت و ورود به انتخابات انصراف دادند، ۱۱۱ نفر غیرمجاز (عدم سابقه تحصیلی حوزوی، ...) بودند و ۱۵۲ نفر نیز در آزمون کتبی شرکت نکردند، که مجموع انصرافی ها، غیر مجازها و غایبان آزمون به ۴۲۱ نفر رسید و در نهایت فقهای شورای نگهبان صلاحیت ۳۷۳ نفر از آنان را بررسی کردند.

در نهایت صلاحیت ۱۷۱  داوطلب مورد تائید شورای نگهبان قرار گرفت برای هر صندلی مجلس خبرگان ۲ نامزد به رقابت خواهند پرداخت.

انتخابات خبرگان رهبری به همراه دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ۷ اسفندماه برگزار می شود.

 

کد مطلب 3048627

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