خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: امروز استان لرستان نیز به‌مانند سراسر ایران اسلامی مملو از شور حضور است، حضوری به وسعت مقاومت و پایداری زنان و مردان لر. مردم بازهم به‌خوبی تشخیص دادند و به صحنه آمدند و حمایت تام و تمام خود را از انقلاب اسلامی، آرمان‌های نظام و ولایت‌فقیه اعلام می‌کنند.

دانش آموزان، دانشجویان، بازاریان، ورزشکاران، اصناف، عشایر، مسئولان دستگاه‌های مختلف اجرایی، نیروهای نظامی و انتظامی و آحاد مختلف مردم امروز با حضور خود درصحنه افتخاری دیگر بر تاریخ غیرت و ولایتمداری لرستان و لرستانی خواهند افزود.

به‌واقع مردم ایران و استان لرستان امروز با حضور حماسی خود همه دشمنان را مبهوت می‌کنند. حضور گسترده آحاد مختلف مردم در راهپیمایی امروز که به لحاظ مختلف از اهمیت فروانی برخوردار است حامل پیام‌های مختلفی بوده که در شعارهای ملت به چشم می‌خورد.

تأکید مردم بر شعارهای همیشگی انقلاب یعنی «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی»، «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» و «مرگ بر آمریکا و اسرائیل» پاسخی دوباره به همه فشارهای استکبار و سردمداران آن خواهد بود تا آن‌ها بدانند ملت ایران بعد از ۳۷ سال از انقلاب همچنان بر سر استقلال و منافع ملی خود با هیچ قدرت مستکبری سر سازش نخواهند داشت.

از سوی دیگر پیام راهپیمایی امروز پیام وحدت و اقتدار ملت ایران است، مردم با هوشیاری نسبت به توطئه‌های دشمنان برای تفرقه اقکنی میان مردم و مسئولان، در قالب صفوف واحد در جشن باشکوه ملی ۲۲ بهمن شرکت کرده‌اند تا پیام وحدت را با صدای رسای خود به سراسر دنیا مخابره کنند.

پیام دیگر حضور ملت ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن لبیک مردم به ندای رهبر فرزانه و حکیم انقلاب است که از ملت خواسته‌اند بار دیگر با حضور خود درصحنه پاسخی دندان‌شکن به استکبار جهانی بدهند تا امروز به تجلیگاه ولایتمداری و بصیرت ملت تبدیل شوند.

امروز ملت حماسه‌ساز ایران و مردم ولایتمدار لرستان به‌دوراز هرگونه تفرقه با حلقه برگرد ولایت‌فقیه به جهانیان اثبات می‌کنند که هیچ‌گاه از آرمان‌های خود ذره‌ای عقب‌نشینی نخواهند کرد و هر چه فشارهای دشمن افزایش یابد در مسیر خود ثابت‌قدم‌تر خواهند شد.

مردم استان لرستان با سردادن شعار «خونی که در رگ ماست، هدیه به رهبر ماست» و «این‌همه لشکر آمده، به عشق رهبر آمده» به دشمنان انقلاب که اصل ولایت‌فقیه و رهبری نظام را مورد هدف قرار داده‌اند هشدار می‌دهند که هیچ‌گاه ولی زمان خود را تنها نخواهند گذاشت.