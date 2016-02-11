به گزارش خبرنگار مهر، مهدی علی اکبر زاده شامگاه چهارشنبه با اشاره به برگزاری مسابقات فرهنگی در سطح کشوری و استانی افزود: در همین راستا مسابقات پرسش مهر پانزدهم به پایان رسیده و هم‌اکنون مراحل برگزاری شانزدهمین مسابقات پرسش مهر ریاست جمهوری هستیم.

وی به توسعه فضاهای پرورشی اشاره کرد و گفت: در تلاش برای ایجاد اعتبارات مستقل برای این فضاهای پرورشی هستیم که که در برنامه ششم این فضا به وجود بیاید.

مدیرکل فرهنگی وزارت آموزش و پرورش گفت: هم اکنون بسیاری از اردوگاه‌ها که غیرفعال بود به حالت نیمه‌فعال درآمده است.

علی‌اکبری زاده تاکید کرد: آموزش و پرورش برای تحقق برنامه‌های فرهنگی و پرورشی به پشتیبانی بیشتری نیاز دارد و در این راستا خوشبختانه برخلاف کمبود بودجه هیچ یک از فعالیت‌های فرهنگی آموزش و پرورش متوقف نشده است.

مدیرکل فرهنگی وزارت آموزش و پرورش افزود: با تلاش همکاران آموزش و پروش همه برنامه‌های درون‌مدرسه‌ای، اردوهای شهرستانی، استانی و کشوری در حال انجام و اجرا است.

علی‌اکبری زاده به مشارکت دستگاه های اجرایی اشاره کردو افزود: انجام بهتر فعالیت‌های فرهنگی آموزش و پرورش نیازمند همکاری بهتر سایر دستگاه‌‎ها است.

وی تصریح کرد: با بهره‌گیری از اعتبارت دولتی و استفاده از امکانات سایر دستگاه‌های فعالیت‌های فرهنگی مربوط را انجام دهیم.

مدیر کل فرهنگی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش افزود: چهار باب از اردوگاه‌های کشوری از نظر تجهیزات تا حد ۲۰ تا ۳۰ درصد توسعه داشته است.

علی اکبر زاده افزود: احیا و فعال‌‎سازی اردوگاه‌ها یکی از مهم‎ترین برنامه‌های آموزش و پرورش است.