شرکت انگلیسی مسئول امنیت فرودگاه شرم الشیخ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک شرکت انگلیسی از سوی دولت مصر برای بررسی امنیت فرودگاه شرم الشیخ استخدام شده است. چند پیش یک هواپیمای روسی از این فرودگاه به مقصد سن پترزبورگ در صحرای سینا سقوط کرد.

حسام کمال وزیر هوانوردی مصر گفت: این شرکت به عنوان مشاور امنیتی در فروگاه شرم الشیخ به کار گرفته شده است و قرار است استانداردهای امنیتی در این فرودگاه را تحت نظر داشته باشد.

این شرکت انگلیسی در حوزه حفاظت امنیت پروازی تخصص دارد. آمریکا و انگلیس بعد از سقوط هواپیمای روسی مسئولان مصری را به عدم رعایت استانداردهای امنیتی متهم کرده بودند.

در حال حاضر تمرکز این شرکت انگلیسی در بررسی سیستم های امنیتی در نظارت بر بسته ها و ورودی های فرودگاه متمرکز شده است.

به گفته حسام کمال قرار است شرکت انگلیسی بعد از بررسی های خود درباره سیستم های امنیتی گزارشی مکتوب به دولت مصر ارائه کند. کمال گفت دولت مصر برای این کار به شرکت انگلیسی ۷۰۰هزار دلار در طول شش ماه قرارداد بین دو طرف پرداخت می کند.