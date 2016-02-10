به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در طلیعۀ سی و هفتمین فجر انقلاب، با صدور بیانیه‌ای خطاب به ملت بزرگ،آگاه و فهیم ایران اسلامی، تشکل‌های مردمی، دانشجویی، دانش‌آموزی و کارگری، بازاریان و اصناف، کشاورزان و روستاییان و همه جوانان و نوجوانان برومند ایران اسلامی و فرزندان غیور امام خمینی(ره)، گروه‌ها، احزاب و تشکل‌های وفادار به انقلاب اسلامی، اعلام کرد: حضور حماسی، انقلابی و پرشور شما در صحنۀ نمایش وحدت ملی در آوردگاه یوم‌الله ۲۲ بهمن، تجدید میثاق با آرمان‌های معمار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی(ره) و شهدا و لبیک به دعوت مقام معظم رهبری «مد ظله العالی»است.

در این بیانیه آمده است: پشت سر گذاشتن هر سالگرد پیروزی انقلاب، نشان از عبوری هوشمندانه و موفقیت‌آمیز از پیچ‌های سخت وگردنه‌های صعب‌العبور انقلاب اسلامی دارد که با سر انگشت هدایت ، درایت و تدبیر مقام معظم رهبری«مدظله العالی» و بصیرت مردم شجاع و مقاوم ایران اسلامی و شناخت و درک درست لحظه‌ها و حضور به‌موقع در صحنه‌های مختلف مورد نیاز رقم می‌خورد.

آری؛ امروز به درستی صدور انقلاب اسلامی و پیام رسای آن نیاز به پاسـپورت و ویـزا ندارد و این فطرت پاک بشریت است که حقیقت این پیام را از عمق وجود درک کرده و به این نهضت عظیم انقلاب اسلامی اشتیاق نشان داده و آن را به‌عنوان راهبردی استراتژیک و عملیات ، در سبک زندگی خود به‌عنوان الگویی بی‌نظیر در سطح جهان به‌ویژه کشورها و ملل آزاده وآزاد اندیش قرار می‌دهد.

دشمنان عنود و حسود انقلاب اسلامی در تلاشی مذبوحانه هستند تا با مثلث نفوذ ، تحریف و فتنه ، خط انقلاب را از صراط مستقیم منحرف کرده و این وظیفه اصلی نخبگان ،علما و حوزویان ، رسانه ها و مردم فهیم ایران اسلامی است که با پافشاری بر ارزشهای انقلابی این مثلث شوم را نابود وخواب دشمنان را آشفته کنند.

این بیانیه با اشاره به دومین نامۀ تاریخی و روشنگرانۀ اخیر مقام معظم رهبری به عموم جوانان در اروپا و آمریکای شمالی و سؤالات متعدد و روشنگرانۀ معظم له در آن، پیرامون چرایی سیاست قدیمی هراس‌افکنی و نفرت‌پراکنی با شدّتی بی‌سابقه، علیه اسلام و مسلمانان، اعلام می‌دارد: ملت بزرگ و رشید ایران اسلامی از هر حرکت در جهت شناساندن چهرۀ واقعی اسلام به دنیا با تمام توان مضایقه نخواهد کرد و صادقانه بیان می‌دارد: سران استکبار جهانی هر روز با ترفندهای جدیدتری تروریست‌های دست‌پرورده و تحت استخدام خود را به‌عنوان نمایندگان اسلام به جهان معرفی می‌کنند تا با سیاه‌نمایی و وارونه نشان‌دادن اسلام حقیقی، در افکار و اذهان عمومی نسبت به اسلام و پیامبر مهر و رحمتش وحشت‌آفرینی کنند، تا از این مسیر، از گسترش انقلاب اسلامی و انتشار معارف و مفاهیم و شناخت پیامبر عظیم‌الشأن اسلام جلوگیری کنند.

اینک پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه و سی و هفت سال پایداری و مقاومت و ایستادگی غیورمردان ، شیرزنان ایران اسلامی در مقابل فتنه ها ، نفوذها ، زیاده‌خواهی‌ها ، طمع‌ورزی‌ها ، دست‌‌اندازی‌ها و چپاول دارایی‌های مسلمانان و اندیشه‌های ناب اسلامی توسط نظام سلطه ، سیلی سختی بود که نظام اسلامی به صورت سلطه‌گران نواخت و حال این دشمنان زبون و زخم‌خورده انقلاب اسلامی در شرایط پسا تحریم، همچنان با درماندگی هرچه تمام‌تر به تحریم‌های موشکی دست زده که این بار نیز با وحدت و اتحاد مردم و مسئولان و پیروی از منویات وحدت‌بخش مقام معظم رهبری؛ با پاسخ قاطع، کوبنده، حماسی، فراموش‌نشدنی و اقدام هوشمندانه ملت با بصیرت ایران اسلامی مواجه خواهند شد و ضربه محکمی از نمایش حماسۀ حضور و اقتدار ملی ایرانیان غیور در راهپیمایی دشمن‌شکن ۲۲ بهمن نیز خواهند خورد.