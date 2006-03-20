كودتا در بلاروس شكست خورد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، لوكاشنكو امروز گفت : كودتايي كه بارها از آن سخن گفته شده است، شكست خورده است.



وي در يك كنفرانس مطبوعاتي افزود: كودتايي كه بارها درباره آن سخن گفته شد و براي انجام آن مقدمه چيني صورت مي گرفت، شكست خورده است و واقعا شكست خورده است.



الكساندر لوكاشنكو رئيس جمهوري فعلي كشور بلاروس درانتخابات رياست جمهوري اين كشور كه روز گذشته برگزار شد، بارديگر راي اعتماد اكثريت مردم خود را به دست آورد.

نتايج اوليه و شبه نهايي كه كميته انتخابات كشور بلاروس اعلام كرد كه الكساندور لوكاشنكو رئيس جمهور اين كشور براي بار دوم به اين مقام انتخاب شده است.

بر اساس آراي شمارش شده، لوكاشنكو بيش از 82 درصد آرا را به دست آورده است و الكساندر ميلينكويتش برجسته ترين نامزد مخالفان تنها 6 درصد آرا را به خود اختصاص داده است.