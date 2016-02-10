به گزارش خبرنگار مهر، مردم انقلابی و متعهد استان کرمانشاه امشب هم صدا با سراسر ایران اسلامی با بانگ الله اکبر جشن آغاز سی و هشتمین سال پیروزی انقلاب اسلامی ایران را برگزار کردند و فردا برای خلق حماسه‌ای دیگر به خیابان‌ها می‌آیند.

در شامگاه آغاز سی و هشتمین سال پیروزی انقلاب اسلامی ایران بار دیگر عطر پرشمیم آیه «قُلْ جَاء الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا»‌ در سراسر ایران اسلامی طنین انداز شد و مردم شهیدپرور و انقلابی کرمانشاه نیز همگام با سراسر کشور در جشن پیروزی انقلاب سهیم شدند.

در ساعت ۲۱ امشب فریاد الله اکبر از پشت بام تمام خانه‌ها در استان کرمانشاه به گوش رسید و مناطق مختلف شهر توسط نیروهای مسلح نور باران شد.

فردا نیز فریاد استواری و همنوایی ملت ایران به گوش جهانیان خواهد رسید و اجتماع بزرگ انقلابیون و وفاداران به امام و رهبری در جای جای استان کرمانشاه همصدا با سراسر کشور برگزار خواهد شد.

مراسم راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن فردا رأس ساعت ۱۰ صبح در کرمانشاه برگزار می‌شود تا بار دیگر اوج عظمت پیروزی ملت مسلمان و رهروان راه ولایت به منصه ظهور برسد.

نماینده محترم ولی فقیه در استان کرمانشاه و استاندار کرمانشاه در بیانیه‌ای مشترک عموم مردم استان را به حضور منسجم و باشکوه در راهپیمایی ۲۲ بهمن فراخواندند.

در این پیام مشترک آمده است:

«بی‌گمان یاد و خاطره حماسه ملت بزرگ ایران در یوم الله ۲۲ بهمن ۵۷ که منجر به درهم پیچیده شدن طومار نظام‌های طاغوتی و برقراری نظام مقدس جمهوری اسلامی در ایران زمین گردید، تا همیشه تاریخ به عنوان زرین ترین برگ در کتاب قطور تاریخ رشادت‌های این ملت سربلند، ماندگار و متجلی خواهد بود.

بی تردید در تناور شدن و به ثمر رسیدن نهال انقلاب اسلامی، تأثیر آشکار سه مؤلفه «ایمان به خداوند سبحان»، «تکیه بر اراده ی ملت» و « رهبری بی نظیر حضرت امام راحل(ره)» بر همگان واضح و آشکار است و امروز میوه ی این درخت پرثمر در دسترس تمامی آزادگان و عدالت خواهان جهان قرار دارد به نحوی که هم اکنون با گذشت سی و هفت سال از آن واقعه تاریخی، ملت‌های آزاده جهان به وضوح شاهد توانایی و اقتدار نظام اسلامی در اداره جامعه بوده؛ که نشانه‌های آشکار آن، پیشرفت‌های روزافزون و موفقیت‌های پیاپی جوانان برومند این سرزمین کهن و نظام مقدس جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف اعم از دانش، فناوری، هنر، ورزش و... می‌باشد.

هم اینک که نسیم جان بخش اعتدال و عقلانیت، مشام دوستداران سربلندی ایران عزیز اسلامی را نوازش می‌کند و دولت تدبیر و امید در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با استفاده از ابزار گفتگو و احترام، قدرت‌های بزرگ را وادار به تمکین در مقابل عظمت و اراده ملت سربلند ایران نموده و زنجیره تحریم‌های ظالمانه علیه ملت قهرمان ایران را از هم گسسته است؛ به یقین آحاد مختلف ملت شریف ایران در لبیک به ندای مقام عظمای ولایت با حضور باشکوه و گسترده خود در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن ماه، بارزترین تجلی همدلی و همزبانی میان ملت سربلند، نظام مقدس جمهوری اسلامی و دولت خدمتگزار را به نمایش گذاشته و بیش از هر زمان دیگری موجب دلگرمی ملت‌های مستضعف جهان برای مقابله با مستکبرین؛ و خادمین خویش را در ادامه مسیر توسعه کشور و تحقق مردمسالاری دینی، فراهم خواهند نمود.

به قطع و یقین، مردم ولایتمدار و همیشه در صحنه استان کرمانشاه نیز دوشادوش دیگر آحاد ملت شریف ایران، با آگاهی و بصیرت به لزوم ایفای نقش تاریخی خود در پاسداری از شجره طیبه انقلاب اسلامی واقف بوده و با حضور پررنگ و حماسی خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن بار دیگر با آرمان‌های معمار کبیر این انقلاب شکوهمند تجدید بیعت خواهند نمود».