غذا و دارو به شهر تحت محاصره معضمیه سوریه رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ از ژنو، تیم های مشترکی از کمیته بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر سوریه توانستند غذا و اقلام بهداشتی مورد نیاز برای بیش از ۱۲هزار نفر را به شهر محاصره شده معضمیه در نزدیکی دمشق برسانند. همچنین دارو و دیگر اقلام درمانی بین حدود ۱۰هزار نفر توزیع شد. تیم های مزبور دیروز به شهر دسترسی پیدا کردند.

هزاران نفر ساعت ها در مرز منطقه حائل بین طرف های درگیر انتظار کشیدند تا محموله های غذا تحویل شوند. معضمیه یکی از چندین شهر تحت محاصره در سوریه است. خانم ماریان گاسِر، ریاست نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ در سوریه که رهبری تیم ورودی به معضمیه را به عهده داشت گفت: «کسانی که در مناطق تحت محاصره زندگی می کنند هر روزی را که زنده بمانند یک پاداش می دانند. آنان منابع کمی برای بقا در اختیار دارند، و از ما انتظار دارند که کمک های خود را به طور منظم به دستشان برسانیم. این خواسته همیشگی ما هم هست.»

وی افزود: «صحنه هایی که در هنگام ورود به شهر دیدیم نشان دهنده وضعیت اسفبار مردم در معضمیه است. آنان گرسنه اند و به کمک ما نیاز دارند. کمک های بدون قید و شرط باید به دست تمامی کسانی که در مناطق دور از دسترس و یا محاصره شده زندگی می کنند، برسد.»

با جمعیتی بالغ بر ۵۰ هزار نفر، مردم شهر به کمک های بیشتری نیاز دارند. کمیته بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر سوریه امیدوارند که بتوانند طی روزهای آینده کمک های بیشتری را وارد شهر کنند. آخرین محموله غذایی که به شهر وارد شد فقط کفاف حدود سه هفته را می دهد. منابع درمانی هم حداکثر برای سه ماه کافی ست.

ساکنان منطقه دور از دسترس التَل واقع در مناطق روستایی اطراف دمشق در روز دوم فوریه (۱۳ بهمن) اولین محموله غذا و بسته های بهداشتی را از کمیته بین المللی صلیب سرخ دریافت کردند. این محموله توسط جمعیت هلال احمر سوریه توزیع شد. منابع توزیع شده شامل غذا برای ۱۷هزار و پانصد نفر، و بسته-های بهداشتی برای ۳۵۰۰ خانواده بود. ۲۵ تُن از دیگر اقلام غذایی هم تحویل آشپزخانه عمومی شد که در روز غذای حدود ۶هزار نفر را تأمین می کند.

مذاکراتی در جریان است تا بتوان کمک های امدادی بیشتری به مضایا واقع در مناطق روستایی اطراف دمشق و فوعه و کفریا در استان ادلب رساند. کمیته بین المللی صلیب سرخ بارها درخواست کرده که دسترسی مستمر و بی وقفه ای به مناطق تحت محاصره داشته باشد، و نیز خواهان رفع تمامی این محاصره هاست.