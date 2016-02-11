به گزارش خبرنگار مهر، شورای اسلامی شهر اردبیل سال ۹۴ را با تنش و کشمکش‌های بسیاری سپری کرده است. در یازدهمین ماه از سال بسیاری از این کشمکش‌ها که با استعفای ناگهانی شهردار سابق اردبیل باهدف شرکت در انتخابات در فصل کاری، سه ماه سرپرستی یکی از معاونان و درنهایت انتخاب شهردار فعلی همچنان به قوت خود باقی است.

هرچند در جلسات علنی شورا هرازگاهی نصیحت‌های پدرانه اعضا را تشویق به همسویی و همدلی می‌کند، اما نگاه‌های سلیقه‌ای اعضا و گرایش‌ها به سه مدیریت تغییر یافته در بدنه شهرداری موجب شده هیچ توصیه پدرانه‌ای حتی از سوی برخی مسئولان استانی نیز کارساز نباشد.

تا جایی که بعد از استعفای شهردار سابق اردبیل و دو تن از اعضای شورای شهر به بهانه شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای برگزار نشده که پای نامزدها در آن به میان کشیده نشده و برخی اقدامات به آن‌ها منتصب نشود.

بطوریکه تأثیر فضای داغ و ملتهب انتخابات در جلسات علنی شورا موجب شده در برخی مواقع بررسی یک مصوبه بسیاری از نامه‌های شورا را به جلسات بعد و جلسات بعد و جلسات بعد منتقل سازد.

در این میان سیل مراجعان و ارباب‌رجوع منتظر پشت درهای بسته جلسات شورا در وضعیتی است که شورا خود را منتخب و خدمتگزار مردم می داند.

متمم بودجه شهرداری اردبیل که در جلسه قبلی شورای شهر به مدت یک ساعت با نقد و نظر اعضا مواجه شد به حدی نظرات موافق و مخالف را ضمیمه نامه دوصفحه‌ای خود ساخت که شورا از سنگینی نظرات عاجز ماند و نتوانست نسبت به رأی‌دهی به متمم اقدام کند.

از سویی غیبت شهرداری اردبیل به دلیل شرکت در گفتگوی ویژه خبری شبکه سبلان نیز موجب شد اعضای شورا با طرح سؤالات متعدد نتوانند حتی در بین خود به یک اجماع و همفکری برسند و نتیجه این شد که متمم بودجه به جلسه بعدی انتقال یافت و این بار حتی توضیحات شهردار اردبیل نیز موفق نشد نظر مساعد شورا برای متمم را دریافت کند.

به جای متمم می‌خواهند بودجه را عوض کنند

رئیس کمیسیون مشارکت و سرمایه‌گذاری شورای اسلامی شهر اردبیل که در جلسه قبلی بررسی متمم خواستار پاسخگویی شهرداری به جابه‌جایی برخی ردیف بودجه‌ها و هزینه کردها شد، بار دیگر سؤالات خود را مطرح کرد.

علی هدایتی که بارها تأکید داشته به خاطر تحصیلات دانشگاهیش هم که شده باید ایرادات متمم را مطرح کند و در غیر این صورت شرمنده مردم خواهد بود، این بار گفت: این نامه به جای متمم به‌نوعی تعویض بودجه است.

وی تأکید کرد: وقتی می‌خواهیم کار اساسی انجام دهیم باید تحلیل اساسی بکنیم و اگر پیش‌بینی، دخل و تصرف در بودجه باید با نظر و مصوبه شورا باشد، شهرداری بر اساس کدام مصوبات اقدام به تغییر بندهای بودجه کرده است.

هدایتی با ذکر مثالی تصریح کرد: در بودجه برای بهسازی تکمیل رودخانه بالخلی چای چهار میلیارد ریال مطرح شده اما هزینه کرد هشت میلیارد ریال است و یک نفر باید توضیح بدهد که در شرایط رکود چطور برای یک پروژه دوبرابر اعتبار پیش‌بینی شده در بودجه صرف می‌شود و لازم است شهرداری فاکتورهای چنین پروژه‌هایی را نشان دهد.

این اظهارات البته از سوی عضو شورای اسلامی شهر اردبیل موردپذیرش قرار نگرفت و سالار شاکر بابیان اینکه تمامی اعتبارات عمرانی و جاری شهرداری‌ها بر اساس پیش‌بینی است، گفت: به‌عنوان‌مثال شهرداری نمی‌تواند از هزینه‌های جاری بکاهد و به ناچار با کاهش تحقق درآمد، فشار به اعتبارات عمرانی تحمیل می‌شود.

وی افزود: شهردار فعلی از روز تحویل گرفتن شهرداری موظف به پاسخگویی است و برخی پروژه‌ها به دلیل نیازی که داشته چند برابر بودجه هزینه شده است.

شاکر پیشنهاد رفع تعارضات را تفکیک پروژه‌های شهرداری از زمانی که شهردار فعلی متصدی شهرداری بوده دانست و افزود: این موضوع می‌تواند به شفاف‌سازی اقدامات کمک کند.

حسین افسانه رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای اسلامی شهر اردبیل نیز متمم را یک اتفاق حسابداری عنوان کرد و افزود: ماهیت کار شهرداری با سایر دستگاه‌های دولتی متفاوت است و شاید در دستگاه دولتی مدیر حق نداشته باشد ریالی بیشتر از تخصیص هزینه کند اما شهرداری بر مبنای درآمد خود خدمات ارائه می‌دهد.

وی درخواست فاکتور از عملکرد شهرداری را حرکتی نامطلوب عنوان کرد و اینکه در برخی پروژه‌ها بیشتر از مقدار بودجه هزینه می‌شود را امری عادی دانست.

جلسات کمیسیون زیباسازی تشکیل نمی‌شود

اینکه متمم بودجه یک اتفاق حسابداری است یا نه هفت روز قبل از سوی بسیاری از اعضای شورا موردنقد قرار گرفته بود و در جلسه قبلی شورا باوجود تأکید برخی اعضا موضوع دخالت دادن متمم به عملیات حسابداری موردپذیرش نبود.

ناصر ناطق درآبادی منشی اول شورای اسلامی شهر اردبیل که در جلسه قبل به‌ضرورت دخالت دادن عملیات حسابداری در بودجه اشاره کرد بار دیگر برنامه‌ریزی را نیازمند شناخت از وضع موجود آن هم به‌واسطه آمار و اطلاعات دقیق دانست.

وی افزود: روند بودجه باید از اول بررسی شود چراکه بر اساس نظام‌نامه جامع مالی شهرداری‌ها متمم زمانی باید تعریف شود که ما درآمد مازاد بر هزینه داشته باشیم.

درعین‌حال عضو شورای اسلامی شهر اردبیل نیز بابیان اینکه اعتبارات جاری ۸۸ میلیارد ریال افزایش یافته است خواستار پاسخگویی شهرداری در این خصوص شد.

علیرضا سلیمانی بابیان اینکه در بودجه سال آینده ۳۰ درصد از بودجه جاری پیش‌بینی شده است، افزود: در حالی که در متمم ۴۶ درصد جاری است و باید مشخص شود این افزایش از کجا است.

دیگر عضو شورای اسلامی شهر اردبیل نیز با تأکید به اینکه شهردار به برنامه‌های فرهنگی تأکید دارد اما ساخت چهار فرهنگسرا روی زمین مانده و رقمی برای آن هزینه نشده است، تصریح کرد: ردیف‌های زیباسازی در متمم دچار ابهام است.

سلامت صفری متذکر شد: هرچند بارها از شهرداری خواستار ارائه گزارش عملکرد شدیم اما پاسخی نگرفتیم و به‌عنوان‌مثال کمیسیون زیباسازی تشکیل جلسه نمی‌دهد و دلیل آن نیز مشخص نیست.

دیگر اعضای شورا رحیم آقازاده، اسفندیار هوشیار و سید غنی فروزان نیز خواستار بررسی هر چه دقیق‌تر بودجه و متمم بودجه شهرداری اردبیل شدند.

سؤالات متعدد از شهردار در وضعیتی مطرح شد که نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل از سکوت برخی اعضا در مدیریت شهردار سابق ابراز گله‌مندی کرد.

لیلا تقوی بابیان اینکه در همان مقطع زمانی باید این سؤالات مطرح می‌شد اما برخی منتقدان در آن زمان سکوت کردند، اضافه کرد: وقتی از شهردار سابق سؤال شده بود که برای انتخابات شرکت می‌کند یا نه گفته بود به‌هیچ‌عنوان حضور نخواهد یافت.

وی افزود: شورا منتخب مردم است و برای خدمت به مردم از آن‌ها رأی گرفته و امروز وظیفه ما است که نسبت به رفع مشکلات اقدام کنیم.

این جلسه با رأی مثبت اعضا برای بررسی مجدد متمم خاتمه یافت.