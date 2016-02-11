رژیم آل سعود میزبان نشست ائتلاف نظامی به اصطلاح ضدتروریسم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، مقامات آل سعود روز چهارشنبه اعلام کردند که ریاض ماه آینده میلادی (مارس) میزبان نخستین نشست ائتلاف نظامی به اصطلاح ضدتروریسم خواهد بود.

لازم به ذکر است که رژیم سعودی ۱۴ دسامبر ۲۰۱۵ در اقدامی نمایشی از تشکیل ائتلاف نظامی جدید با عضویت ۳۴ کشور که مقر آن در ریاض است خبر داد. رژیم سعودی مدعی است که این ائتلاف برای مقابله با تروریسم تشکیل شده است.

این ادعای آل سعود در حالی است که عربستان منبع اصلی تروریست ها و تکفیری ها در منطقه است و از گروه های تروریستی در سوریه حمایت می کند.

با این شرایط باید منتظر ماند و مشاهده کرد که این ائتلاف خودساخته و پوشالی رژیم سعودی که از ابتدا بین اعضای آن هماهنگی وجود نداشته و در زمان اعلام تشکیل آن حتی برخی کشورها از عضو بودن خود در این ائتلاف اعلام بی خبری کرده بودند، چگونه می خواهد شکل گیرد و با گروه های تروریستی منطقه از جمله داعش مقابله کند.