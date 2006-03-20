به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، مسكو امروز واشنگتن را متهم كرد كه دمكراسي را براي خدمت به منافع ويژه خود بر ديگران تحميل مي كند.



روسيه در واكنش به اعلام استراتژي جديد امنيت ملي كه كاخ سفيد هفته گذشته اعلام كرد: "اين استراتژي جديد بيانگر نقش فعال ايالات متحده در تبديل كشورهاي همسايه روسيه به نظام هاي دمكراتيك است، در حالي كه براي متقاعد كردن جهان تلاش مي كند كه بگويد دمكراسي تحميلي از خارج بر كشورهاي مجاور براي ملتهاي آن مناسب است."



وزارت امور خارجه روسيه در بيانيه خود افزود:" برداشت روشن ما اين است كه واشنگتن از شعارهاي مردم پسند براي دفاع از منافع ويژه خود بهره برداري مي كند.



در سند امنيت ملي، آمريكا متعهد شده است، روسيه را براي احترام گذاشتن به آنچه ارزشهاي آزادي و دمكراسي در كشورها ناميده و مقابله نكردن با اين ارزشها در خاورميانه و آسيا تشويق كند.



وزارت امور خارجه روسيه در اين باره اعلام كرد: " هيچ كس نمي تواند تفسير واژه دمكراسي را به انحصار خود درآورد، ما مي توانيم در پيش رفتن كشوري در مسير دمكراسي مشاركت كنيم، اما هر كشوري شيوه خاصي براي حركت به سوي دمكراسي دارد، همانگونه كه آمريكا عمل مي كند."



در اين بيانيه آمده است : "روسيه از شيوه مغاير مبتني بر واقع گرايي و چند حزبي و تكثر روابط در سطح كشورها و منافع ملي بدون رفتن به سوي درگيري حمايت مي كند."



وزارت امور خارجه روسيه، استراتژي امنيت ملي جديد آمريكا را مقدمه اي براي تيره شدن روابط ميان دو كشور قلمداد كرده است.



درادامه اين بيانيه آمده است : " رابطه ميان آمريكا و ديگر كشورهاي جهان از حالا به بعد بر اساس اين استراتژي جديد و مبتني بر ميزان هماهنگي اين كشور يا آن كشور با برداشتهاي آمريكا از دمكراسي و جبهه گيري بر ضد نظامهاي غير همسو با واشنگتن تعيين خواهد شد."



بر اساس اين بيانيه، واشنگتن روابط خود را با مسكو نيز بر اساس ميزان صحت و درستي سياست خارجي و داخلي روسيه مرتبط كرده است كه معناي آن احتمال بروز تنش و تيرگي در روابط دوجانبه ميان دو كشور است.



در اين بيانيه با ابراز عصبانيت روسيه از استراتژي جديد امنيتي آمريكا آمده است : " استراتژي جديد آمريكا كاملا روابط مشاركتي ميان دو كشور و ضرورت رعايت منافع مشترك و مساوات و اعتماد متقابل و شفافيت را ناديده گرفت است."



اين بيانيه، تهديد واشنگتن عليه مسكو مبني بر اينكه در صورتي كه درمقابل رويكرد آمريكا براي گسترش دمكراسي بر اساس ديدگاه خود در كشورهاي اطراف روسيه سنگ اندازي كند، رد كرده است.



طي ماههاي اخير، آمريكا نگراني روز افزون خود را از كشانده شدن روسيه به آنچه برخي توتاليتاري در سايه حكومت ولاديمير پوتين ناميده اند، انتقاد كرد.



گزارش آمريكا درباره وضعيت حقوق بشر در سال 2005 از روسيه انتقاد كرده است و اين كشور را "به سبب تمركز قدرت در قبضه قوه مجربه و محدود كردن آزادي مطبوعات و سختگيري بر سازمانهاي غير دولتي مورد انتقاد قرار داده است."