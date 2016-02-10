به گزارش خبرنگار مهر، حسین ابویی مهریزی روز چهارشنبه در پایان سفر یک روزه خود به استان یزد در حاشیه افتتاح یکی از طرح های صنعتی اشکذر اظهار داشت: در ایام الله دهه فجر امسال، ۳۰۱ طرح صنعتی، معدنی و تجاری نیمه تمام در ۲۹ استان کشور با سرمایه گذاری شش هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان مورد بهره برداری قرار گرفت که این طرح‌ها در مجموع ۱۶ هزار و ۵۰۰ شغل ایجاد کردند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح مشکلات ایجاد شده اقتصادی در دوران تحریم بیان کرد: به هر ترتیب در برجام زحماتی کشیده شد و عده ای خون دل خوردند و به فرمایش رهبری تیم مذاکره کننده تیمی غیور، شجاع، متدین و متخصص بودند.

ابویی مهریزی خاطرنشان کرد: اکنون نیز همه ما وظیفه داریم تا با دولت در راستای اجرای برجام و ارتقاء اقتصاد کشور تلاش کرده و در راستای پیشرفت کشور، فارغ از حزب و گروه و لباس و جناح، قدم برداریم.

معاون برنامه ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه عده ای انتقاد می کنند که سرمایه گذاری کشورهای خارجی در ایران بدون کارشناسی انجام می‌شود، افزود: به هیچ وجه اینگونه نیست و همکاری ما با کشورهای خارجی به صورت برد ـ برد است و به صورت مشروط انجام می‌شود.

ابویی مهریزی عنوان کرد: شرط اول سرمایه گذاری در ایران این است که اولویت با سرمایه گذاری‌های مشترک باشد و شرط دوم نیز انتقال تکنولوژی است. وی ادامه داد: شرط سوم به عنوان یکی از مهمترین شروط، بازار در برابر بازار است و قرار نیست ایران یک‌طرفه واردکننده کالاهای خارجی باشد.

ابویی مهریزی تصریح کرد: با این اوصاف، اینکه عده ای می‌گویند دولت مملکت را حراج کرد، عین بی‌انصافی است و به هیچ وجه اینگونه نیست.

وی ادامه داد: با توجه به اجرای برجام، راه‌های ارتباط و اتصال به مبادی پیشرفته علمی و ارتقاء سطح شفافیت در اقتصاد فراهم می‌شود و این امر شرایط حذف فساد و رانت را مهیا می کند و همین امر صدای عده ای را بلند کرده در حالی که صدای حق و صدای مردم بلندتر است.

معاون برنامه ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: اکنون کشور ما در مسیری قرار دارد که هر چه خواستیم با توجه به تکنولوژی روز از هر کشوری که خواستیم، وارد می‌کنیم نه اینکه هر چه خواستند به زور تحت تاثیر شرایط تحریم برای ورود به کشور به ما تحمیل کنند.

در این مراسم همچنین از فاز دوم شرکت تولیدی پتو در شهرستان اشکذر بهره برداری شد.