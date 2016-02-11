وحدت شیعه و سنی سیستان و بلوچستان در جشن انقلاب تجلی پیدا کرد

خبرگزاری مهر-گروه استان ها: سید مرتضی مصطفوی- امروز انگار در پهناورترین دیار ایران زمین، حماسه نهم دیماه تکرار شده بود، مردم با حضور پر شور خود آمده بودند که بگویند جلوی تفسیرهای غلط از انقلاب ایستاده اند و در برابر آنانی که به استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی این کشور چشم دوخته اند، مشت های گره کرده شان را نشان می دهند.

امروز انگار در زاهدان انقلابی دیگر به پا شده بود، امروز نیز تداعی کننده آن روزها بود. تداعی کننده آن حضور، آن شور، آن آزادگی انگار همه به قصد شکل گیری انقلاب آماده بودند، چنان با مشت گره کرده شعار می دادند که گویی در صدد از هم پاشی نظام شاهنشاهی اند و بس.

شعارهای امروزشان کم از آن روز نداشت، شعارهای حماسی در حمایت از امام امت، شعارهای حماسی در راستای ثبات ایران.

آمده بودند که بگویند من ایرانی ام و انقلابی، پس مرا بهتر و بهتر و بهتر شناسید.

امروز همگان میدان آزادی را عاشقانه در آغوش گرفتند و با مشت ها گره کرده بار دیگر از ساحت مقدس این نظام به بهترین شکل دفاع کردند، این حضور معناهای زیادی داشت، مهم تریم معنایش را شاید این گونه بتوان تفسیر کرد حفظ استقلال ایران زمین.

آری، همگان آمدن از هر قشری شیعه و سنی تا لبیکی باشد به آن نگاه و گفتار نافذت ای رهبر.

مردم با بصیرت زاهدان همراه دیگر هم استانی های سیستانی و بلوچ خود، بار دیگر در ۲۲ بهمن با حضور دشمن‌شکن ضمن ‌‌تجدید میثاق ‌با آرمان های امام راحل و شهیدان راه استقلال و آزادی و دفاع مقدس، بیعتی دوباره با ولی فقیه و آگاه زمان حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) صحنه‌هایی از شور و غیرت و آزادگی آفریدند.

امروز جای جای آن ۵۰ نقطه برگزاری راهپیمایی در سیستان و بلوچستان، پر از شور و شعف و هیجان آمیخته با عشق است و همه آمده اند تا بگویند احدی نمی تواند چشم طمع به این آب و خاک مقدس داشته باشد.

مرز قومیتی در ایران معنا ندارد/ جانم فدای ایران

یکی از افراد طایفه ناروئی از اقوام اهل سنت ایران زمین در حاشیه راهپیمائی ۲۲ بهمن به خبرنگار مهر می گوید: ۲۲ بهمن یکی از نهضت های الهی برای ملت ایران است، این یوم الله روز بزرگی است که در جریان آزادگی مسلمانان و ملت های جهان نقشی اساسی دارد.

محمد امین ناروئی می افزاید: جمهوری اسلامی برایمان آزادی و برابری را به همراه آورد، پس جانم فدای این حاکمیت که مبتنی بر رای مردم شکل گرفت.

به گفته این جوان اهل سنت بلوچ، دشمنان بدانند به هیچ عنوان نمی توانند در برابر اراده مردم ایران خللی ایراد کنند و آن ها همراه و همدل با هم هستند.

انقلاب اسلامی شروع طلائی را برای اهل سنت رقم زد

یکی از دانشجویان دختر اهل سنت نیز درباره نظام جمهوری اسلامی به خبرنگار مهر می گوید: پیروزی انقلاب اسلامی شروعی طلایی برای مردم اهل سنت ایران بود.

مهناز پیراینده افزود: اگر امروزه اهل سنت به رشد علمی و سیاسی رسیده اند در نتیجه پیروزی انقلاب و خون کسانی که در این راه جانشان را فدا کردند، هست.

وی تاکید کرد: پس ما هم وظیفه داریم به بهترین شکل برای حفظ ایران اسلامی در برابر توطئه های دشمنان بایستیم، بهتر بگویم؛ مردم ایران همواره با تدبیر استقامت قله ها را فتح کرده اند.

همدلی و همزبانی هدیه نظام جمهوری اسلامی به مردم بود

یکی از جوانان سیستانی در حاشیه راهپیمائی ۲۲ بهمن زاهدان به خبرنگار مهر می گوید: جمهوری اسلامی ایران به بهترین شکل ممکن وحدت و همدلی را در تمامی ابعاد نظام حاکم کرد که اکنون زمینه ساز توفیقات بی شمار نظام در عرصه های مختلف شده است.

علی اسدی افزود: این حضور پر شور مردم حاوی یک پیام مهم است، دشمنان بدانند مردم ایران زیر سایه ولایت فقیه هیچ گاه دچار انحراف نخواهد شد و در پازل آن ها حرکت نخواهند کرد.

وی بیان کرد: دشمن بدانند ۲۲ بهمن، تمرینی برای هفت اسفند است، مردم ایران در این روز نیز پاسخی قاطع به یاوه گویان خواهند داد.

حماسه حضور مردم سدی در برابر یاوه گویان است

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان نیز در حاشیه راهپیمائی به خبرنگار مهر اظهار داشت: مردم امروز نشان دادند که این حضور نشان دهنده بصیرت بالای مردم ایران زمین است و همین هوشمندی ها سدی در برابر توطئه های دشمن خواهد بود.

آیت الله عباسعلی سلیمانی افزود: مردم با حضور پر شور خود در راهپیمایی امروز به همگان نشان دادند که در هر شرایطی برای حفاظت از آرمان ها امام و رهبری ایستاده اند.

وی تاکید کرد: این حضور حاوی پیام های ارزنده ای برای جهانیان خواهد بود که باید با این نظام که چنین پشتوانه ای دارند از سر احترام حرف بزنند.

نماینده رهبر معظم انقلاب در امور اهل سنت استان های سیستان و بلوچستان و کرمان با تأکید بر اهمیت راهپیمایی امروز بیان کرد: انقلاب اسلامی ایران ثابت کرد که قادر به اداره جامعه و صدور آن به جوامع دیگر است.

امام جمعه زاهدان از این انقلاب به عنوان نقطه عطف تاریخ ایران یاد کرد و گفت: این اقتدار مرهون خون شهداست و اگر امروز در آسایش کامل هستیم به دلیل همین ایثارگری‌ها بود.