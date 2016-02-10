۲۲ بهمن زمینه ساز ایجاد بیداری در نظام فکری جهان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری، آیت الله عباسعلی سلیمانی و علی اوسط هاشمی در بیانیه ای مشترک که در پی دعوت به حضور مردم در راهپیمائی ۲۲ بهمن صادر شده است، افزودند: دهه مبارک فجر یادآور خروش مقدس ملت غیور ایران علیه ظلم و ستم طاغوت زمان و نیز خلق حماسه‌ای ماندگار و ایجاد بیداری اسلامی و تحولی عظیم در نظام فکری حاکم بر دنیا بود که به رهبری معمار آن، یعنی خمینی کبیر(ره) در تاریخ ثبت شد و با هدایت بی نظیر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی ادامه یافت.

آنان تاکید داشتند: در این ایام که تلاش های دلاور مردان سخت کوش عرصه دیپلماسی هسته ای، موجبات عزت، سرافرازی ملت رشیدمان رافراهم نموده اند و شاهد اجرایی شدن برجام و حضور سرمایه گذاران ملل مختلف به ایران اسلامی هستیم؛ ضمن ارج و قدر نهادن به افتخار آفرینان، فرزندان متدین و مسئولان غیور و شجاع این مرز و بوم؛ ضروری است که با اتحاد، انسجام و وفاق ملی در پرتو رهنمودهای مقام معظم رهبری؛ نگذاریم این فرصت به تهدید بدل گردد چرا که برجام جهشی است در ساحت اقتصاد، سیاست، فرهنگ، اجتماع که ثمره آن امنیت واقتدار ملی ایران عزیزمان می باشد.

در ادامه این بیانیه آمده است که فلذا در سال همدلی و همزبانی دولت و ملت و با توجه به انتخابات مهم و سرنوشت ساز مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی و شرایط حساس منطقه ای، اقشار مختلف جامعه و همه گروه های سیاسی در کمال یکپارچگی و وحدت کلمه و با التزام به هویت دینی، ایمانی، اقتدار و شکوه همیشگی خود را به نمایش گذاشته و بار دیگر با اعتصام به حبل الهی، حماسه دیگری را در کتاب سراسر افتخار این کشور رقم خواهند زد و بارقه امید را در دل مسلمانان، آزادگان و مستضعفان جهان روشن خواهند ساخت.

استاندار و امام جمعه زاهدان در پایان این بیانیه مشترک تاکید داشتند که اینجانبان ضمن گرامیداشت این ایام مبارک، عموم مردم شریف و همیشه در صحنه استان را چون سال های گذشته به حضور پرشور و دشمن ستیز در راهپیمایی یوم ا... ۲۲ بهمن دعوت نموده و از خداوند متعال توفیق روزافزون همه ی خدمتگزاران اسلام و انقلاب اسلامی را مسئلت می نماییم.