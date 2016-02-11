حمایت روسیه از عراق درباره حضور نظامیان ترکیه در این کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «دیمیتری روگوزین» معاون نخست وزیر روسیه از تایید موضع عراق در مخالفت با حضور نظامی ترکیه در خاک این کشور خبر داده و از آنکارا خواست نیروهای خود را از عراق خارج کند.

«میخائیل بوگدانوف» فرستاده رئیس جمهور روسیه در امور خاورمیانه و آفریقا اظهار داشت که روگوزین در دیدار روز چهارشنبه خود با «ابراهیم الجعفری» وزیر خارجه عراق در بغداد از موضع عراق در خصوص مخالفت با حضور نظامی ترکیه در خاک این کشور حمایت کرد. روگوزین همچنین از آنکارا خواست نظامیان خود را از خاک عراق خارج کند.

بنا بر اعلام بوگدانوف محور گفتگوهای دو طرف در این دیدار تحلیل کلی اوضاع سیاسی نظامی خاورمیانه با تمرکز بر روی مبارزه با داعش و دیگر گروه های تروریستی بوده است. بوگدانوف گفت: در این دیدار وضعیت مناطق تحت سیطره تروریست ها در عراق بررسی شد و ما از تلاش های حیاتی ارتش و دولت عراق برای مبارزه با تروریسم اعلام حمایت کردیم.

وی افزود: دو طرف راهکارهای هماهنگی مواضع و تلاش ها برای مبارزه با تروریسم بر اساس احترام به مبانی قانون بین المللی را مورد بحث و بررسی قرار دادند. در همین راستا حضور غیرقانونی نیروهای ترکیه در خاک عراق نیز مورد بحث قرار گرفت و طرف روسی حمایت خود را از موضع رسمی عراق مبنی بر ضرورت احترام گذاشتن به حاکمیت و وحدت اراضی این کشور اعلام کرد.

گفتنی است معاون نخست وزیر روسیه قرار است در این سفر با مقامات عراقی از جمله فواد معصوم رئیس جمهور و سلیم الجبوری رئیس پارلمان عراق دیدار نماید.