رئيس جمهوري يمن، حماس را به گفتگو با اسرائيل تشويق كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، طرح صلح اعراب مصوب نشست سران سال 2002 در بيروت بر عادي شدن كامل روابط كشورهاي عربي با رژيم اسرائيل در مقابل عقب نشيني كامل اين رژيم از مناطق اشغالي عربي و تشكيل دولت مستقل فلسطيني به پايتخت قدس شريف تاكيد مي كند.



اين اولين بار است كه رهبر يك كشور عربي به صراحت از حماس مي خواهد به طرح صلح اعراب، يعني به رسميت شناختن رژيم اسرائيل در صورت پايبندي اين رژيم به اين شروط پايبند باشد.



اين در حالي است كه وزير امور خارجه پيشنهادي كابينه جديدفلسطين اعلام كرد كه دولت جديد به رهبري حماس در توافقنامه هاي امضا شده با رژيم صهيونيستي تجديد نظر خواهد كرد.



محمود الزهار امروز گفت كه دولت جديد فلسطيني به رهبري حماس درتمام توافقنامه هاي امضا شده ميان تشكيلات خودگردان و اسرائيل كه مانند باري بر دوش ملت فلسطين سنگيني مي كند، تجديد نظر خواهد كرد.

وي درباره مذاكره با رژيم صهيونيستي افزود: مذاكرات با رژيم اسرائيل وسيله اي براي آزادي سرزمين فلسطين خواهد بود، نه يك هدف در حد خود، حاكميت بر تمام مناطقي كه آزاد شود،بسط و گسترش خواهد يافت و به كمك امت عربي و اسلامي و روابط خارجي كه بار ديگر پايه ريزي خواهد شد،آنچه را كه اشغالگران نابود كردند، بازسازي خواهيم كرد.



خالد مشعل رئيس دفتر سياسي جنبش حماس اخيرا رژيم اسرائيل را به پايبند نبودن به طرح صلح موسوم به نقشه راه متهم كرده بود.



هيئتي از رهبران حماس به رياست خالد مشعل براي ديدار با مقامات يمني به صنعا رفته است.