داور بازي استقلال - پرسپوليس فردا اعلام مي شود

علي كاظمي بااعلام اين مطلب به خبرنگار" مهر" تاكيد كرد: ظرف روزهاي اين هفته تلاش مي كنيم تا هماهنگي هاي لازم بين ارگانها و دستگاههاي ذيربط با فدراسيون فوتبال انجام شود وبتوانيم بازي روزجمعه را با بهترين شرايط برگزار كنيم.

وي درباره وضعيت داور بازي استقلال - پرسپوليس گفت: اين موضوع ازطريق كميته داوران وروابط بين الملل فدراسيون درحال پيگيري است ودرتلاش هستيم تا فردا داوراروپايي اين بازي رااعلام كنيم.

كاظمي درباره احتمال حضوركوكينا داورسرشناس ايتاليايي براي قضاوت اين ديدارگفت: حضوركولينا بدليل درگيربودن ايشان در مسابقات داخلي ايتاليا ومخالفت فدراسيون فوتبال اين كشورمنتفي شد ولي درتلاش هستيم تا ازيكي ازكشورهاي پرتغال، آلمان يا ايتاليا يك داورسرشناس را به ايران دعوت كنيم.