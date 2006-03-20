نقشه تكفيري ها براي شعله ور كردن جنگ طائفه اي در عراق شكست خورده است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، ابراهيم الجعفري تاكيد كرد كه جنايات تكفيري ها كه به دنبال گسترش فضاهاي طائفه گري هستند، هرگز موفق نخواهد شد انسجام و يكپارچگي ملت عراق را متزلزل كند.



جعفري از نقش رهبران ديني و سياسي عراق براي خاموش كردن شراره هاي آتش فتنه اي كه تكفيري ها براي شعله ور كردن آن تلاش مي كنند، تقدير كرد.



گروههاي تكفيري طي هفته هاي گذشته با حملات كينه توزانه خود عليه شهروندان عراقي درتلاشي براي ايجاد درگيري مذهبي و اختلاف ميان شيعه و سني صدها تن را به خاك و خون كشيده اند.



جعفري گفت: همه مي بينند كه تروريستها بر جنايات خود تكيه مي كنند و قرار گرفتن تعداد زيادي جسد در يك مكان جاي هيچ گونه شكي نمي گذارد كه اين جنايات را باندهايي طراحي و اجرا مي كنند و كشتار گروهي را در پيش گرفته اند و اين جنايات ناشي از واكنش غريزي يا پراكنده(ربطي به شيعه وسني ندارد) نيست.



وي فاش كرد كه تحقيقات به عمل آمده از تروريستها وجود يك طرح براي شعله ور كردن آتش فتنه طائفه اي را نشان داد،جناياتي كه آنها پس از انفجار مرقد شريف در سامرا(حرمين شريفين امامان هادي و عسگري عليهما السلام) مرتكب شدند، آنها را در رسيدن به اهدافشان ناكام گذاشت، لذا اين تروريستها به ارتكاب جناياتشان ادامه مي دهند، اما اين گمان و تصورشان نيز شكست خورده است.



جعفري خاطر نشان كرد كه جنايات تكفيري ها آخرين تلاش ذلت باري بود كه تروريستها پس از موفقيت روند انتخابات و آغاز روند بازسازي سازمانهاي جديد به آن متوسل شده بودند.



وي گفت: تروريستها احساس مي كنند كه توافق گروههاي مختلف سياسي عراق بر آغاز ساخت و بناي ارگانها و نهادهاي دائمي قانوني به معناي پايان شرط بندي هاي خونين آنها است و لذا آنها همچنان به كشتار بيگناهان و ارتكاب جناياتشان ادامه مي دهند.



جعفري تاكيد كرد: نيروهاي امنيتي در كمين اين تكفيري ها نشسته اند، نيروهاي امنيتي سپري براي كشور جهت حفظ آن از جنايات تكفيري است و اين نيروها توانمندي و لياقت خود را نشان داده اند.

اشاره جعفري به انفجارهاي تروريستي در اماكن مقدس سامرا در 22 ماه گذشته(3 اسفند) بود كه در پي آن گروههاي تكفيري و تروريستي براي ايجاد درگيري و اختلاف ميان شيعه و سني، اقدامات خشونت آميز را عليه مراكز شيعه و سني نشين انجام دادند تا به زعم خود شيعه و سني عراق را به هم بدبين كرده و ميان آنها جنگ طائفه اي ايجاد كنند، اما با هوشياري و بيداري ملت و مراجع ديني و رهبران سياسي عراق اين توطئه ناكام ماند.



تروريستها چهارشنبه 3 اسفند دراقدامي گستاخانه حرمهاي مطهر امامان دهم و يازدهم شيعيان را با بمب منفجر كردند و حرمت اين مكان مقدس را شكستند. اين اقدام موجي از خشم و انزجار در ميان ملت عراق، شيعيان و همه مسلمانان دوستدار خاندان عصمت و طهارت (ع) به وجود آورد.

پس از اين انفجارها، حملاتي عليه برخي مساجد با هدف ايجاد فتنه طائفه اي و مذهبي به طور هماهنگ از سوي عوامل آمريكا و اسرائيل صورت گرفت، اما هوشياري علماي شيعه و سني مانع از تحقق توطئه دشمنان براي ايجاد فتنه مذهبي شد.

در پي اين انفجارها، برخي منابع خبري و رسانه اي از دست داشتن سازمانهاي جاسوسي آمريكا و رژيم اسرائيل در طراحي انفجارهاي تروريستي حرمين شريفين در سامرا پرده برداشتن، از سوي ديگر رسانه هاي ديگر فاش كردند كه آمريكا يك هسته موسوم به ايجاد فتنه طائفه اي و مذهبي را درعراق مديريت مي كند كه هدف از آن ايجاد اختلاف ميان شيعه و سني و درگيري ميان آنها است تا با متنشج شدن فضاي داخلي عراق، آمريكا ادامه اشغالگري خود را توجيه كند و از سوي ديگر از موج حملات عليه نظاميان خود بكاهد.