سال 85 سال عزت، نشاط و سازندگي خواهد بود / نوروز يك روز الهي و سنتهاي آن از بهترين آداب انساني و اخلاقي است

به گزارش خبرگزاري مهر، رئيس جمهوردر اين پيام تقارن اربعين حسيني با آغاز سال جديد را گرامي داشت و افزود: حركت تاريخي ملت ايران ادامه عاشوراي حسيني و اربعين استمرار پيام عاشوار در طول تاريخ است ونوروز يك روز الهي و سنتهاي آن از بهترين آداب انساني و اخلاقي است.

دكتر احمدي نژاد انتخاب نوروز به عنوان مبدا سال جديد را نشانه هوشمندي، ذكاوت و خداجويي ايرانيان دانست و با اشاره به تلخ كامي ها و شيرين كامي هاي سال 84 گفت: حوادثي همچون سقوط هواپيما، حوادث طبيعي و در اوج آنها جسارت و اهانت دشمنان به ساحت پيامبر عظيم الشان اسلام و دو تن از فرزندان عزيز ايشان در سامرا موجب جريحه دار شدن احساسات، ناراحتي و اندوه همه ملتهاي آزاده بخصوص ملت شريف ايران شد.

رئيس جمهور تصريح كرد: اين جسارت به بزرگترين و والاترين نهاد رحمت الهي آنچنان زشت بود كه پلشتي آن موجب ننگ ابدي براي عاملانش شد.

دكتراحمدي نژاد با اشاره به حضور بي نظير و شكوهمند ملت ايران درعرصه انتخابات رياست جمهوري كه در طول يك هفته بيش از 60 ميليون راي به صحنه آورد گفت : اين حضور حماسي و نيزبرگزاري پرشورو گسترده راهپيمايي 22 بهمن نشانه اراده، بيداري، آمادگي و آگاهي ملت ايران براي تحقق آرمانهاي رفيعي است كه امام راحل عزيز بنيانگذار و معمار آن بودند.

رئيس جمهور خطاب به ايرانيان در سراسر جهان گفت: ما يك خانواده بزرگيم كه بايد ميهن عزيز و بزرگمان را ساخته و همانند سابقه تاريخي اش، آنرا به مهد علم، فرهنگ، عدالتخواهي، آزادي و خداپرستي و الگوي حيات طيبه و زندگي پيشرفته تبديل كنيم همچنان كه امروز الگوي بيداري و استقلال طلبي در ميان ملتهاي جهان است.

دكتراحمدي نژاد با اشاره به وظايف دولت ومسئوليتهاي ملت در اين راستا خاطر نشان كرد: دولت بايد همه توان خود را در مسير آباداني و عمران و كار عالمانه، آگاهانه، شجاعانه و پيگير وبه كار بسته و موانع حضور مردم در عرصه هاي مختلف را از پيش پاي آنان بردارد و با اسرافها، ريخت و پاشها، تنگ نظريها و اعمال محدوديتهاي بي مورد با قاطعيت برخورد كند.

رئيس جمهوربا تاكيد براينكه دولت بايد در برابر بي عدالتي ها بايستد و روحيه خدمتگذاري را درهمه زمينه ها توسعه دهد گفت : مردم نيز بايد آستين ها را بالا بزنند وبا همدلي، وحدت ومهرورزي كه يكي ازاصول و رموز ماندگاري و عظمت ملت ايران است ، ايران عزيز را بسازيم.

دكتر احمدي نژاد نقش مهم نظارت مردمي در تكميل اقدامات دولت را يادآور شد و افزود: نظارت مردم بركارها ضامن سلامت و صحت اموراست ومردم علاوه بر ورود در همه عرصه ها بايد بر كار همه مجريان و دستگاه ها نظارت كرده وبا ارشاد، نظريه دادن، انذار، تذكرو اصلاح به آنها ياري رسانند.

رئيس جمهور با بيان اينكه دولت مصمم است در خدمت به رشد و بالندگي جوانان وايجاد اشتغال مولد وشكوفايي استعدادهاي آنان همه توان خود را بكار گيرد، تصريح كرد: اميدواريم ملت عزيز بخصوص جوانان از آزمايش سخت سازندگي سربلند بيرون آيند و مطمئن هستيم كه چنين نيز خواهد شد زيرا نسلي مومن تر و پاك تر و انقلابي تر و مديراني با انگيزه تر در راه هستند.

احمدي نژاد با تاكيد بر اينكه ملت ايران امروز با اتكا به ايمان، خودباوري، استعداد وهوشمندي جوانان خود به دانش و فناوري صلح آميز توليد سوخت هسته اي دست يافته است تصريح كرد: امروز با افتخار اعلام مي كنيم كه اين دانش و فناوري صلح آميز براي بهره مندي از مزاياي مختلف آن از جمله توليد برق در اختيار ملت ماست و آنرا از كسي به عاريه نگرفته ايم كه كسي بتواند آنرا از ما پس بگيرد.

دكتر احمدي نژاد مخالف هميشگي دشمنان و بدخواهان ملت ايران را با پيشرفت و حركت روبه جلوي اين ملت از جمله در قضيه ملي شدن صنعت نفت، يادآورشد و افزود: آنروزملت باايستادگي حق خود را بازستاند و امروز نيز به لطف خدا همين اتفاق خواهد افتاد، همانطور كه ملت بزرگ ايران در رقابت با دشمنان در راهپيمايي 22 بهمن كار را يكسره كرد.

رئيس جمهور با اشاره به اينكه دشمنان اميد دارند با ايجاد جنگ رواني و هياهوي جهاني بر سر دستيابي به فناوري صلح آميز هسته اي امتيازهايي از ملت ايران بگيرند تصريح كرد: آنها مطمئن باشند كه ملت ايران براي استيفاي حقوق خود راسخ ايستاده است و تا استيفاي كامل آن اين راه را ادامه خواهد داد.

رئيس شوراي عالي امنيت ملي با اشاره به خساراتي كه ملت ايران در دو سال و نيم گذشته بدليل ممانعت از پيشرفت و استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي متحمل شده است گفت: به اين چند كشور توصيه مي كنم با جبران اين خسارات از ملت بزرگ ايران عذر خواهي كنند وبدانند كه حافظه ملت ايران بسيار شفاف و حساس است و همه اين اتفاقات را مد نظر خواهد داشت و بهتر است اين كشورها به گونه اي عمل كنند كه در دامنه دوستي ملت ايران در آينده جايگاهي داشته باشند.

دكتراحمدي نژاد درپايان اين پيام، سالي سرشار از موفقيت، تلاش، سازندگي و افتخار را براي جمهوري اسلامي ايران و ايرانيان عزيز آرزو كرد.