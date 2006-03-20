مقام معظم رهبري سال 1385 را به نام مبارك پيامبر بزرگ اسلام نامگذاري كردند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، حضرت آيت الله خامنه اي در اين پيام تصريح كردند: ملت ايران، امت اسلامي و همه بشريت امروز بيش از هر زمان ديگر به درس هاي پيامبر اعظم، يعني درس "اخلاق، رحمت و كرامت، علم آموزي، وحدت و عزت و جهاد و مقاومت" نيازمند است.

ايشان تقارن اول فروردين با اربعين حسيني را تقارن دو بهار و دو فروردين خواندند و افزودند: اربعين، بهار شكوفايي شكوفه هاي عاشورايي است و اينجانب ضمن تسليت اربعين حسيني به همه مومنين و مسلمانان، عيد نوروز را به همه ايرانيان و ديگر ملت هايي كه اين عيد را گرامي مي دارند، تبريك عرض مي كنم.

حضرت آيت الله خامنه اي، سال 1384 را از لحاظ شاخص هاي مشاركت عمومي و همبستگي ملي، سالي درخشان ارزيابي كرده و با اشاره به حضور پرشكوه مردم در انتخابات رياست جمهوري و پيشرفت ها و موفقيت هاي گوناگون ملي، افزودند: علاوه بر بهار طبيعت، كشور در پرتو روي كار آمدن دولتي مردمي، مصمم و خدمتگزار، مردمي سرشار از اميد و جواناني "پر شور و با استعداد"، در بهار اميد و حركت و نشاط قرار دارد و عيد واقعي براي هر ملت قرار گرفتن در چنين وضعي است.

رهبرانقلاب اسلامي همچنين با اشاره به سوانح تلخي كه درسال 1384 به وقوع پيوست، خاطر نشان كردند: جفا به حرمت پيامبر اكرم (ص) و شكستن قداست حريم عسكريين از ديگر از تلخي هاي سال 84 بود، اما ملت ايران با عزم انقلابي و به حول و قوه الهي از تلخي ها، پله كاني به سوي شيريني ها مي سازد و سختي ها را به سخت كوشي تبديل مي كند كه اين درس اسلام و درس پيامبر عظيم الشان اسلام است.

حضرت آيت الله خامنه اي زنده تر شدن ياد و نام پيامبر اعظم حضرت محمد مصطفي (ص) را در ميان امت اسلامي و سراسر جهان، از تدابيرحكمت و الطاف خفيه الهي برشمرده و افزودند: امت اسلامي وملت ايران امروز بيش ازهميشه به هدايت، بشارت، انذارو درس هاي سعادت آفرين پيامبر اعظم (ص) نيازمند است؛ بنا براين نام امسال به طور طبيعي نام مبارك پيامبر اعظم است.

ايشان، شاگردي مكتب نبوي را افتخار و شرف ملت ايران دانسته و افزودند: ملت ما در اين سال، در سايه ياد و نام مبارك پيامبر اسلام، درس هاي پيامبراعظم را به درس هاي زندگي و برنامه هاي جاري خود تبديل مي كند و با استمرار استقامت در پاي پرچم برافراشته شده اسلام در اين سرزمين، چشم انتظار كاميابي ها و عنايات بيشتر الهي و آينده اي درخشان است.