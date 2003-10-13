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۲۱ مهر ۱۳۸۲، ۱۸:۵۹

نگاهي به مطبوعات جهان

عناوين روزنامه هاي عرب زبان چاپ لندن

عناوين روزنامه هاي عرب زبان چاپ لندن

سرويس بين الملل خبرگزاري مهر : عناوين مهم امروز دوشنبه روزنامه هاي الشرق الاوسط ، الحيات ،الزمان و القدس العربي به اين شرح است .

* الشرق الاوسط
- بغداد: عمليات انتحاري در نزديك مقر پليس ، 6 كشته به جا گذاشت .
- واشنگتن قصد مجازات بانكهاي سوريه را دارد.
- قريع با دولت بدون وزير كشور موافقت كرد.
- گفتگو با هوشيار زيباري وزير امور خارجه عراق
- راهيابي بزرگان فوتبال قاره اروپا به بازيهاي نهائي جام ملتهاي اروپا در پرتغال
- عراق در نشست دفترتحريم اسراييل شركت كرد.
* الحيات
- بازداشت بيش از 30 عراقي توسط نظاميان عراقي از جمله چهار تن از طلاب ديني در فلوجه و تكريت
- دو نظامي آمريكايي در بعقوبه و بيجي كشته شدند.
- حمله انتحاري در بغداد 6 كشته به جا گذاشت .
- كشف چهار خودروي بمب گذاري شده در كربلا و حومه آن
- حسن الترابي آزاد شد.
* الزمان
-اردوغان : تركيه متعهد به ارائه كمك به عراق است .
- حمله انتحاري به مقر اطلاعات  آمريكا دربغداد
- چين خواستار نقش بيشتر سازمان ملل متحد در عراق است .
- سازمان ملل متحد به ناتواني خود در حمايت مالي از انتخابات افغانستان اقرار كرد.
- 49 درصد آمريكايي از اوضاع كنوني عراق ، ناراضي هستند.
- عراق در نشست دفتر تحريم اسراييل در دمشق شركت كرد.
- عمرو موسي : استقرار نيروهاي كشورهاي همسايه در عراق منجر به حمايت از هيچ كس نخواهد شد.
- نخست وزير تركيه از اعزام نيروي نظامي ترك به عراق حمايت كرد.
- اعضاي شوراي انتقالي توسط زره پوش محافظت مي شوند.
* القدس العربي
- در حمله انتحاري به هتل سازمان اطلاعات مركزي آمريكا "سيا" در بغداد ، 7 تن كشته شدند
- پيش بيني ها در مورد افزايش محبوبيت مردمي دولت سايه مقتدي صدر
- اشغالگران اسراييلي 150 منزل فلسطيني را در رفح تخريب كردند.
- اسراييل بار ديگر تهديد كرد به تاسيسات هسته اي ايران حمله خواهد كرد.
-آمريكا به اسراييل اطلاع داد براي جلوگيري از محكوم شدن اسراييل در مساله ديوار نژاد پرستانه از وتو استفاده خواهد كرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

کد مطلب 30490

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