عناوين روزنامه هاي عرب زبان چاپ لندن

* الشرق الاوسط

- بغداد: عمليات انتحاري در نزديك مقر پليس ، 6 كشته به جا گذاشت .

- واشنگتن قصد مجازات بانكهاي سوريه را دارد.

- قريع با دولت بدون وزير كشور موافقت كرد.

- گفتگو با هوشيار زيباري وزير امور خارجه عراق

- راهيابي بزرگان فوتبال قاره اروپا به بازيهاي نهائي جام ملتهاي اروپا در پرتغال

- عراق در نشست دفترتحريم اسراييل شركت كرد.

* الحيات

- بازداشت بيش از 30 عراقي توسط نظاميان عراقي از جمله چهار تن از طلاب ديني در فلوجه و تكريت

- دو نظامي آمريكايي در بعقوبه و بيجي كشته شدند.

- حمله انتحاري در بغداد 6 كشته به جا گذاشت .

- كشف چهار خودروي بمب گذاري شده در كربلا و حومه آن

- حسن الترابي آزاد شد.

* الزمان

-اردوغان : تركيه متعهد به ارائه كمك به عراق است .

- حمله انتحاري به مقر اطلاعات آمريكا دربغداد

- چين خواستار نقش بيشتر سازمان ملل متحد در عراق است .

- سازمان ملل متحد به ناتواني خود در حمايت مالي از انتخابات افغانستان اقرار كرد.

- 49 درصد آمريكايي از اوضاع كنوني عراق ، ناراضي هستند.

- عراق در نشست دفتر تحريم اسراييل در دمشق شركت كرد.

- عمرو موسي : استقرار نيروهاي كشورهاي همسايه در عراق منجر به حمايت از هيچ كس نخواهد شد.

- نخست وزير تركيه از اعزام نيروي نظامي ترك به عراق حمايت كرد.

- اعضاي شوراي انتقالي توسط زره پوش محافظت مي شوند.

* القدس العربي

- در حمله انتحاري به هتل سازمان اطلاعات مركزي آمريكا "سيا" در بغداد ، 7 تن كشته شدند

- پيش بيني ها در مورد افزايش محبوبيت مردمي دولت سايه مقتدي صدر

- اشغالگران اسراييلي 150 منزل فلسطيني را در رفح تخريب كردند.

- اسراييل بار ديگر تهديد كرد به تاسيسات هسته اي ايران حمله خواهد كرد.

-آمريكا به اسراييل اطلاع داد براي جلوگيري از محكوم شدن اسراييل در مساله ديوار نژاد پرستانه از وتو استفاده خواهد كرد.