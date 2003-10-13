به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از رويترز، يكي از اعضاي گروهك منافقين با ارسال بيانيه به اين خبرگزاري ادعا كرد: اطلاعاتي دقيقي از يك پايگاه هسته اي سري در ايران در اختيار دارد كه جزئيات كامل آن فردا ( سه شنبه ) اعلام خواهد شد .
بنابر اين گزارش اين گروهك در اين بيانيه كه طريق پست الكترونيكي ارسال شد همچنين ادعا كرده است : اطلاعاتي از چگونگي استفاده از فناوري خارجي در برنامه هاي هسته اي ايران و جزئياتي از فعاليت شركت كالاي الكتريك در اختيار دارد.
گروهك منافقين پيش از اين در ادعاهايي واهي ايران را به ساخت پنهاني سلاحهاي هسته اي متهم كرده اند.
در گفتگو با رويترز عنوان شد
ادعاي جديد گروهك منافقين درباره فعاليتهاي هسته اي ايران
گروهك منافقين ادعا كردند ايران پايگاه سري ديگري در اختيار دارد كه از بازرسان سازمان بين المللي انرژي اتمي مخفي كرده است .
به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از رويترز، يكي از اعضاي گروهك منافقين با ارسال بيانيه به اين خبرگزاري ادعا كرد: اطلاعاتي دقيقي از يك پايگاه هسته اي سري در ايران در اختيار دارد كه جزئيات كامل آن فردا ( سه شنبه ) اعلام خواهد شد .
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