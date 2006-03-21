محمد ملا اسماعيلي سرپرست تيم فوتبال پاس با بيان اين مطلب درخصوص جدايي غيرمنتظره سرمربي ترك تبار اين تيم به خبرنگار"مهر" افزود : حاضرنشدن دنيزلي درديدارمقابل ذوب آهن و بازگشت او به تركيه كاملاغيرمنتظره و ناگهاني اتفاق افتاد وهنوزنتوانستيم توجيه منطقي براي آن پيدا كنيم و با توجه به شرايط حساسي كه تيم پاس دركورس قهرماني دارد اميدوارم دنيزلي رفتاري نظيريك مربي حرفه اي داشته باشد و باعث نشود اينگونه مسائل حاشيه اي پاس را از رسيدن به عنوان قهرماني بازدارد .

ملا اسماعيلي تصريح كرد : بهرحال مسئولان باشگاه در تلاشند تا هر چه زودتر سوء تفاهمات بوجود آمده را برطرف كنند و دنيزلي بار ديگر درخدمت باشگاه پاس باشد و اين تيم را درچهارهفته پاياني به سويكسب عنوان قهرماني هدايت كند .

سرپرست پاس درخصوص شكست غيرمنتظره هفته گذشته اين تيم مقابل ذوب آهن يادآورشد : علاوه برغيبت دنيزلي بايد اذعان كنم مسائل روحي رواني در اين شكست تاثيربسزايي داشت و نمي توان اين باخت را تنها به مسائل فني نسبت داد . بدشانسي ،غيبت دروازه بان اول تيم وبرخي بي تفاوتي ها از سوي بازيكنان ازعوامل مهم كسب اين شكست سنگين بود كه بايد دلايل آن از سوي كادرفني مورد بررسي و توجه قرارگيرد .

وي در خصوص شانس قهرماني پاس در فاصله چهارهفته به پايان مسابقات اظهارداشت : در قهرماني پاس ترديد نكنيد البته ما بازيهاي سختي مقابل سپاهان، برق شيراز و ... داريم ولي پاس يك تيم حرفه اي است و تجربه عبور ازشرايط سخت و بحراني را دارد و در صورتي كه آرامش به تيم ما بازگردد پاس بدون شك عنوان قهرماني را از آن خود خواهد كرد .

ملا اسماعيلي اضافه كرد : براي حضور قدرتمند در ديدارهاي هفته هاي پاياني دورجديد تمرينات پاس از روز چهارم فروردين در ورزشگاه دستگردي آغازخواهد شد و تيم ما خود را براي ديدارحساس روزيازدهم فروردين مقابل سپاهان آماده خواهد كرد و اميدوارم تا آن زمان مشكلات دنيزلي براي بازگشت به پاس نيزبرطرف شده باشد و بتوانيم با تمام قدرت ديدارهاي هفته هاي پاياني را برگزار كنيم .