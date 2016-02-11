توجه به حوزه های اجتماعی باید اولویت اصلی فعالیت شوراهای شهر باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی طلایی شامگاه چهارشنبه در شب جشن انقلاب با حضور در شهرداری رشت، با اشاره به جایگاه شهرداری ها اظهار کرد: امروز صفر تا صد مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم به دوش شهرداری ها بوده و مردم با متولی دانستن شهرداری ها، این نهاد را مسئول مسایل به وجود آمده می دانند.

وی با بیان اینکه رویکرد های مدیریت شهری امروز، با دوره های قبل متفاوت است، گفت: شرایط اجتماعی ایجاب می کند که در راستای بهره وری و نیاز سنجی، مدیریت یکپارچه ایجاد شود.

نایب رییس شورای اسلامی شهر تهران نبود مدیریت یکپارچه در نهاد شهرداری ها و شوراهای شهر را یک معضل جدی تلقی کرد و افزود: امروزه شوراهای شهر به طور عمده، نقش یکپارچه سازی شهری را به تنهایی به دوش می کشند.

سردار طلایی همچنین با اشاره به رویکرد حاکم دولت بر شهرداری ها نیز بیان کرد: دولت به دنبال دولتی کردن شهرداری ها است.

وی برلزوم شناسایی اولویت های شهری تاکید و تصریح کرد: حوزه اجتماعی باید در اولویت های کاری شوراها قرار بگیرد.

نایب رییس شورای اسلامی شهر تهران اظهار کرد: هویت فرهنگی و مذهبی انسان را به سمت متعالی سوق می دهد اما متاسفانه هویت دینی ما به شدت در معرض آسیب قرار دارد.

وی گفت: آمار نزاع در شهرهای بزرگ به شدت بالارفته اما در مقابل آن آستانه تحمل مردم در این شهرها کاهش یافته است.

سردار طلایی یکی از ایراد بزرگ دستگا های اجرایی امروز را حضور نداشتن مردم در بخش های اداری برشمرد و بیان کرد: جایگاه مردم در پیشرفت و توسعه شهرداری ها باید دیده شود.

نایب رییس شورای اسلامی شهر تهران در ادامه با بیان اینکه هر محله نباید ساز مخصوص به خود را بزند گفت: سیاست و رویکردهای اشتباه باید از میان برداشته شود.

وی ظرفیت های موجود در گیلان را یکی از ملزومات تنظیم سند راهبردی برای استان دانست و افزود: تولید ظرفیت های گردشگری به مطالعه بیشتری احتیاج دارد.

سردار طلایی تاکید کرد: جذب سرمایه گذار خارجی و آوردن نقدینگی در غالب سرمایه گذاری یکی از مهمترین اقداماتی است که به صورت جدی باید به آن پرداخته شود.

وی همچنین ترافیک شهر رشت را آ زار دهنده اعلام کرد و با اظهار تاسف گفت: باید بپذیریم که با شرایط موجود نمی توان ترافیک شهری را کاهش داد.

این مسئول همچنین با مهم خطاب کردن نقش زنان در جامعه امروزی تصریح کرد: زنان از ارکان مهم توسعه هر شهری محسوب می شوند و لازم است که امورات مربوط به توسعه فعالیت زنان با جدیت بیشتری دنبال شود.

ضرورت استفاده از ظرفیت های گیلان در راستای توسعه

شهردار رشت نیز در این مراسم شهرها را از کانون های اصلی سکونتگاه های مردم برشمرد و گفت: شهر رشت فشرده ترین شهر گیلان از لحاظ جمعیت، است.

محمد علی ثابت قدم فاصله جغرافیایی کم روستاهای اطراف رشت را علت اصلی مهاجرت روستاییان به این شهر دانست و افزود: علت اصلی فشردگی جمعیت این منطقه از فاصله کم جغرافیایی با روستا ها نشات می گیرد.

وی بیان کرد: ۵۵ محله در ۱۵ ناحیه رشت سکنی دارند و این مساله موجب سنگین تر شدن وظایف شهرداری در رسیدگی به امور محلات شده است.

شهرداررشت گفت: طبیعت گیلان و همچنین وجود مقوله هایی همچون صنایع دستی، فرهنگ بومی و محلی و برون دادهای فرهنگی و گردشگر پذیری در مقوله اقتصاد این استان نقش مهمی داشته و می تواند به حل معضل بیکاری کمک قابل توجهی می کند.

ثابت قدم افزود: عقبه هویتی مردم گیلان که بر اساس تنوع غذای های مختلف محلی و در راستای حوزه های سلامت شکل گرفته است، رشت را به عنوان یک زیستگاه محلی جلوه داده است.

وی اظهار کرد: رشت به یک زیستگاه محلی تبدیل شده و عملیات عمرانی در آن بر مبنای برند سازی شهری انجام می شود.

شهردار رشت خاطر نشان کرد: بدون شک با این برند سازی می توانیم در جهت اعتلای فرهنگ شهری بکوشیم و موجب برون داد کالای فرهنگی و رونق اشتغال و اقتصاد باشیم.