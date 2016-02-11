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۲۲ بهمن ۱۳۹۴، ۹:۲۶

با هدف حفظ ایمنی راهپیمایان؛

۵۰ آتش‌نشان در مسیر های راهپیمایی در مشهد مقدس مستقر شدند

۵۰ آتش‌نشان در مسیر های راهپیمایی در مشهد مقدس مستقر شدند

مشهد- مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد از آماده باش و حضور افزون بر ۵۰ آتش نشان به همراه تجهیزات ایمنی لازم در مسیر راهپیمایان در شهر مشهد مقدس خبر داد.

آتشپاد حسن جعفری در گفت و گو با مهر اظهار کرد: به منظور حفظ ایمنی و در صورت نیاز کمک به راهپیمایان در پیشگیری از حوادث احتمالی افزون بر ۵۰ آتش نشان در مسیر های راهپیمایی مستقر شدند.

وی افزود: در همین راستا سازمان آتش نشانی علاوه بر استقرار پست های ثابت با تجهیزات ایمنی در مسیر راهپیمایی نسبت به راه اندازی گشت های موتوری و سیار اقدام کرده و در طول راهپیمایی نسبت به گشت زنی اقدام می کند.

وی ابراز کرد: علاوه بر استقرار خودرو های سنگین و گشت های موتوری سیار تعداد چهار ایستگاه آتش‌نشانی نیز به عنوان ایستگاه پشتیبان در آماده باش کامل قرار گرفتند.

وی اظهار کرد: در همین راستا نسبت به استقرار تعداد ۱۵ خودروی سبک و سنگین و یک دستگاه نردبان ۵۲ در طول مسیرهای راهپیمایی و منتهی به میدان بیت المقدس اقدام شده است.

 

کد مطلب 3049671

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