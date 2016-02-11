کودکان مشهد میهمان جشن انقلاب می شوند/پرواز ۲۰۰۰ بادکنک

رئیس اداره تبلیغات سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد با بیان اینکه همزمان با برپایی راهپیمایی ۲۲ بهمن نسبت به برپایی جشن و همچنین نمایش های عروسکی در طول مسیر اقدام می شود بیان کرد: در برنامه های تدارک دیده شده و متنوع نسل جدید با وقایع مهم انقلاب با زبان هنر آشنا می شوند.

حجت فقیه افزود: اجرای تئاترهای خیابانی در طول مسیر راهپیمایی و با هدف آشنایی کودکان و نوجوانان با وقایع مهم انقلاب هم چون واقعه ده دی و قیام گوهرشاد از جمله برنامه های تدارک دیده شده در این رابطه است.

وی برپایی مراسم جشن بچه های انقلاب در میدان بسیج را از دیگر برنامه های مهم اداره تبلیغات فرهنگی در یوم الله ۲۲ بهمن عنوان کرد و اذعان داشت: اجرای سرود، عروسک گردانی، مسابقه و اهدای جوایز از دیگر برنامه های تدارک دیده شده در این رابطه است.

فقیه عنوان کرد: همچنین در خلال راهپیمایی ۲۲ بهمن درمسیر راهپیمایی شاهد اجرای مراسم پرواز افزون بر هزار بادکنک از پشت بام یکی از هتل های مرتفع خیابان تهران خواهیم بود.

وی توزیع تعداد ۳۰ هزار پرچم و پخش نماهنگ های انقلابی توسط تلویزیون های شهری و فضاسازی متناسب با این روز فرخنده را از سایر اقدامات و برنامه های تدارک دیده شده عنوان کرد.