مسیر راهپیمایان در مشهد مقدس گلباران می شود

حجت الاسلام محمد سلطانی ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن یوم الله ۲۲ بهمن در گفت و گو با مهر بیان کرد: مردم پر شور و انقلابی ایران اسلامی امروز با وجود برودت هوا باری دیگر به صحنه آمدند تا با آرمان های بنیانگذار جمهوری و همچنین مقام عظمای ولایت و رهبر فرزانه تجدید میثاق کنند.

وی حفظ دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی و میثاق با شهدای گرانقدر انقلاب، تحقق شعارمحوری دهه فجر با عنوان تداوم انقلاب اقتدار و عزّت انقلاب اسلامی در پرتو ولایتمداری و نمایش همدلی و همزبانی دولت و ملّت را از جمله پیام های این راهپیمایی عظیم عنوان کرد.

وی افزود: مردم ما امروز حمایت خود را از مستضعفان جهان همانند مردم یمن، بحرین، فلسطین، عراق، لبنان و سوریه و همچنین انزجار از استکبار جهانی آمریکا، اسرائیل، گروه تکفیری داعش و وهابیون سلفی اعلام می کنند.

وی همچنین دربخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه برای حضور مردم شریف و انقلابی مشهد در این اجتماع عظیم نسبت به ایجاد تمهیدات ویژه ای اقدام شده است بیان کرد: با هماهنگی به عمل آمده با شهردار محترم مشهد امروز سازمان اتوبوسرانی و قطار شهری مشهد از مبادی پایانه‌های سطح شهر به سمت میدان پانزده خرداد ازساعت۷ الی۹ صبح و پس از اتمام مراسم نیز از ساعت ۱۲ الی۱۴ جهت مراجعت از حرم مطهر به سطح شهر۴۰۰ دستگاه اتوبوس برای عموم شهروندان در نظر گرفتند.

سلطانی ابراز کرد: همچنین تعداد ۱۰۰ دستگاه اتوبوس ویژه انتقال دانش ‌آموزان عزیز در اختیار آموزش و پروش و ۳۰ دستگاه نیز جهت خانواده معظم شهدا به بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه گروه رزم نواز سپاه امام رضا «ع» در ابتدای مراسم و در جلوی راهپیمایی اجرای برنامه خواهند داشت ادامه داد:كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان نیز با برپایی ایستگاه‌ نقاشی نسبت به ارایه خدمات فرهنگی در میدان پانزده خرداد اقدام خواهد کرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی ایستگاه تامین آب شرب، برپایی ایستگاه صلواتی در میدان پانزده خرداد توسط اتاق اصناف مشهد و همچنین ایجاد شش ایستگاه توزیع پوستر و اقلام تبلیغی را از سایر تمهیدات اندیشیده در طول مسیر راهپیمایی امروز عنوان کرد.