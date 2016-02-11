شب پرترافیک اکران در شیراز/ ساعات پایانی دوره پانزدهم

به گزارش خبرنگار مهر، چهارشنبه شب سینمای تالار حافظ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس در حالیکه اکران عادی آثار جشنواره پانزدهم را با بارکد(مصطفی کیایی) و پس از آن برادرم خسرو(احسان بیگلری) را به سینمادوستان ارایه می کرد، انتظارها برای اکران بادیگارد(ابراهیم حاتمی کیا) در ساعت ۲۲ به پایان رسید و یکی از پرمخاطبت ترین شب های جشنواره فیلم فجر در شیراز رقم خورد.

بارکد یادآور فیلمسازی خلاق

بارکد که پس از خط ویژه و عصر یخبندان برای آنها که جشنواره فیلم فجر را دنبال می کنند یادآور فیلمسازی خلاق است که با انتخاب موضوع های اجتماعی به روز همواره از خود فیلمی جنجالی در خاطرها به جا می گذارد.

فیلمنامه بارکد که توسط مصطفی کیایی و مهیار شاهرخی نوشته شده در فضایی مانند آنچه پیشتر در کارنامه کیایی گنجیده دارای پیچیدگی در عین سادگی است و بر مدار شخصیت هایی کلاش و کلاهبردار می چرخد که از سر ناچاری و ساختار بیمار دست به ناهنجاری های اجتماعی می زنند و رگه های سیاسی نیز در آن کم و بیش قرار دارد.

گروه بازیگران در بارکد مانند آثار گذشته کیایی با تاکید بر چهره ها بسته شده و قرار دادن بهرام رادان، محسن کیایی، سحر دولتشاهی و رضا کیانیان در نقش هایی بد، نیمه بد و به ظاهر خوب فضایی را تصویر ساخته که در فراز و فرودهای فیلمنامه شفاف و جذاب دیده می شود.

فیلمبرداری مهدی جعفری که در تجربه هایش نمونه این آثار کم نیست مانند فیلم های گذشته کیایی تاکید ویژه ای روی نماهای هوایی و جوان پسند دارد و نامتعارفی از شاخصه های آن است. بارکد هم به شیوه خط ویژه و عصر یخبندان به واسطه فیلمبرداری است که کشش و گیرایی را برای مخاطب به همراه آورده است.

در گذر از تدوین نیما جعفری جوزانی بر این فیلم که کارگردانی دومی را دنبال داشته، موسیقی آرمان موسی پور بر بارکد نقش آنچنانی در پیش برد داستان نداشته و این بازی ها هستند که چشم نوازند و گوش ها از هیاهو بیش از موسیقی پر می شوند.

برادرم خسرو معرف نسلی نو

در برادرم خسرو نیز کارگردانی پدیدار می شود که معرف نسلی از سینماگرانی است که جنس سینما را می شناسند و به مرور زبان فیلمیک خود را در این هنر به صنعت آغشته و پدید می آورند.

فیلمساز در انتخاب داستانی سرراست و بدون اغراق کارگردانی را به شیوه ای انجام داده که فیلمنامه پریسا هاشم‌پور و احسان بیگلری دستخوش موضوعات نخ نما و تکراری نشود و در چاه کلیشه ها نیفتد.

شهاب حسینی با تکنیک کم و بیش جذابی در نقش بیماری دو قطبی ظاهری فریبنده به فیلم نداده و ناصر هاشمی کمتر پیش می آید به خاطر این نقش سرزنش شود.

هنگامه قاضیانی نیز به واسطه نقش های چند سال اخیری که بازی کرده و زنی آرام و گرفتار در روحیات زندگی زناشویی را نشانه خود قرار داده به روند قصه بسیار کمک کرده و در میانه برادرانی با دو روحیه متفاوت که یکی سرکش و دیگری تودار است میدان داری را به نحو مطلوب انجام می دهد.

فیلمبرداری و نحوه تدوین برادرم خسرو از نکات ویژه ای برخوردار نیست و نمی شود این عناصر کلیدی را مانند موسیقی که نقش کلیدی در فیلم دارد در نظر گرفت. حامد ثابت در انتخاب موسیقی به اندازه ساخت موسیقی تلاش خود را معطوف آنچه در نهاد شخصیتها قرار دارد کرده است تا آنها تخت و بی روح جلوه نکنند.

بادیگارد از جنس فیلم های گذشته

ابراهیم حاتمی کیا در میان فیلمی قرار گرفته که از جنس فیلم های دو دهه گذشته خود است و برگ برنده ای را رو نکرده است. او با محور قرار دادن بخشی از بازماندگان سخت ترین دوران پس از انقلاب مانند گذشته در به تصویر کشیدن چالش ها و بحران های فردی تاکید خود را روی انسانی قرار داده که میان بودن یا نبودن به حل مسئله می پردازد.

پرویز پرستویی در نقش بادیگارد بیش از یک بازیگر ظاهر شده و به نوعی فیلم را برای کارگردان و نویسنده فیلمنامه در آورده است. او کاملا توان رهبری فیلم را از خود بروز داده و نقاط کلیدی فیلمنامه را به راه و رسم خود هدایت کرده است. سکوت، نگاه، بدن و از همه مهمتر بُعد از ویژگی های حیدر ضبیحی است و پرستویی با الگو گرفتن از یکی از سرداران دوران جنگ این خصایص انسانی را به داستان بخشیده است.

محمود کلاری در بادیگارد فیلمبرداری از خود به جای گذاشته که ویژگی دیگر فیلم است و زوایایی که به ویژه در فصل های افزوده شدن بابک حمیدیان به داستان بیشتر خود را نشان می دهد. او در بادیگارد به واسطه کادرهایی که بسته درونیات حاج حیدر را از دست نداده است.

موسیقی کارن همایون فر نیز در مسیر آنچه همواره حاتمی کیا پسندیده دیگر نقطه اوج فیلم است و بی شک در انتخاب جنس این موسیقی همایون فر خلق حماسی داشته است.

آنچه بیش از همه در بادیگارد جذاب و مورد تاکید قرار دارد نوع طراح چهره‌پردازی حاج حیدر برای نزدیک شدن به چهره سردار قاسم سلیمانی است که ایمان امیدواری و گروهش آن را به دقت انجام داده اند.

روز پایانی جشنواره فیلم فجر شیراز با نمایش فیلم های برادرم خسرو(احسان بیگلری)، دختر(رضامیرکریمی) در تالار حافظ و سینما فرهنگی سپری شده و در سینما سعدی کفش هایم کو؟(کیومرث پوراحمد) و برادرم خسرو(احسان بیگلری) نمایش داده می شوند. این درحالیست که سانس های ویژه و فوق العاده ای برای اکران بادیگارد و ابد و یک روز در روز پایانی پانزدهمین جشنواره فیلم فجر در نظر گرفته شد.