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۲۲ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۱۴

رئیس صندوق رفاه اعلام کرد:

تمدید طرح بخشودگی جرائم صندوق رفاه دانشجویان تا پایان بهمن

تمدید طرح بخشودگی جرائم صندوق رفاه دانشجویان تا پایان بهمن

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم گفت: طرح بخشودگی جرائم دیرکرد پرداخت بدهکاران صندوق رفاه که به مناسبت دهه فجر آغاز شده بود تا پایان بهمن ماه تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ذوالفقار یزدان مهر افزود: طرح بخشودگی تا ۱۰۰ درصدی جرائم بدهکاران صندوق رفاه وزارت علوم که از ۱۲ بهمن آغاز شده است و تا ۲۲ بهمن ادامه دارد، تا پایان بهمن ماه تمدید شد.

وی ادامه داد: دانش آموختگان بدهکار می‌توانند برای  استفاده از این طرح با مراجعه به سایت www.bp.swf.ir یا با مراجعه به شعب بانک تجارت در سراسر کشور با پرداخت بدهی خود به صورت یکجا از مزایای این طرح استفاده کنند.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان گفت: از ۱۲ تا ۲۱ بهمن، ۷۹ هزار دانش‌آموخته بدهکار از مزایای این طرح بهره مند شدند.

کد مطلب 3049687
زهرا سیفی

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