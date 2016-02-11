تمدید طرح بخشودگی جرائم صندوق رفاه دانشجویان تا پایان بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، ذوالفقار یزدان مهر افزود: طرح بخشودگی تا ۱۰۰ درصدی جرائم بدهکاران صندوق رفاه وزارت علوم که از ۱۲ بهمن آغاز شده است و تا ۲۲ بهمن ادامه دارد، تا پایان بهمن ماه تمدید شد.

وی ادامه داد: دانش آموختگان بدهکار می‌توانند برای استفاده از این طرح با مراجعه به سایت www.bp.swf.ir یا با مراجعه به شعب بانک تجارت در سراسر کشور با پرداخت بدهی خود به صورت یکجا از مزایای این طرح استفاده کنند.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان گفت: از ۱۲ تا ۲۱ بهمن، ۷۹ هزار دانش‌آموخته بدهکار از مزایای این طرح بهره مند شدند.