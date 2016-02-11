به گزارش خبرنگار مهر، با پایان گرفتن دور مقدماتی لیگ برتر والیبال جایگاه نهایی هشت تیم حاضر در این مسابقات مشخص شد. در روز پایانی اتفاق مهم را ثامن الحجج خراسان رقم زد که توانست جایگاه چهارمی را از چنگ شهرداری تبریز در آورد. اما در سه رده بالای جدولی شرایط تازه ای را شاهد نبودیم و بانک سرمایه، پیکان و شهرداری ارومیه به ترتیب اول تا سوم شدند.

بر اساس آنچه که در دور مقدماتی شکل گرفت تیم های بانک سرمایه، پیکان تهران، شهرداری ارومیه، ثامن الحجج خراسان، شهرداری تبریز، سایپا تهران، متین صالحین ورامین و آرمان ورزشی اردکان به ترتیب رده های اول تا هشتم این رقابتها را به دست آوردند و از روز ۲۵ بهمن ماه مسابقات خود را در مرحله نخست پلی‌آف پیگیری خواهند کرد.

مرحله اول و دوم پلی‌آف لیگ برتر والیبال امسال در سه مرحله برگزار می شود که در مرحله نخست هشت تیم برتر جدول دور مقدماتی (تیم های اول با هشتم، دوم با هفتم، سوم با ششم و چهارم با پنجم) به مصاف یکدیگر می روند و هر تیمی که موفق به کسب دو برد در سه دیدار شود به مرحله دوم پلی‌آف صعود می کند و تنها بازی فینال به صورت سه از پنج برگزار خواهد شد.

چهار تیم برتر دور مقدماتی از این امتیاز برخوردار شده اند که در نخستین بازی پلی آف میزبان حریفان خود باشند که روز یکشنبه ۲۵ بهمن ماه این دیدارها برگزار خواهد شد و چهار دیدار دور برگشت نیز چهارشنبه ۲۸ بهمن در شهرهای تیم های پایین جدول انجام می گیرد. در صورتی که برای تعیین تیم صعود کننده نیاز به مسابقه سوم باشد، روز یکشنبه دوم اسفندماه دیدارهای سوم بار دیگر به میزبانی تیم های اول تا چهارم برگزار می‌شود.

برنامه چهار دیدار دور رفت مرحله نخست پلی‌آف لیگ برتر والیبال به شرح زیر است:

یکشنبه ۲۵ بهمن ماه

* بانک سرمایه - آرمان ورزشی اردکان، خانه والیبال تهران، ساعت ۱۶

* پیکان تهران - متین صالحین وارمین، خانه والیبال تهران، ساعت ۱۸

* شهرداری ارومیه - سایپا تهران، سالن غدیر، ساعت ۱۷

* ثامن الحجج خراسان رضوی - شهرداری تبریز، ساعت ۱۷

