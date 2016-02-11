به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی مراسم بزرگداشت مرحوم دکتر ساسان سپنتا را در محل انجمن برگزار می‌‌کند.

در این مراسم از مقام مرحوم سپنتا به عنوان زبان‌شناس، موسیقی‌دان و نویسنده سرشناس و استاد دانشگاه اصفهان که بیش از ۵۰ سال برای اعتلای فرهنگ ایران اسلامی کوشیده‌ است، با حضور علما، استادان، فرهیختگان و دوستداران علم و دانش تجلیل می‌شود.

این مراسم روز دوشنبه ۲۶ بهمن‌‌ماه ۱۳۹۴ از ساعت ۱۷:۳۰ ا تا ۱۹:۳۰ در تالار اجتماعات شهید مطهری انجمن واقع در خیابان ولی‌عصر(عج)، پل امیر بهادر، خیابان سرلشکر علی‌اکبر بشیری، شماره ۷۱ برگزار می‌‌شود.