به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی مراسم بزرگداشت مرحوم دکتر ساسان سپنتا را در محل انجمن برگزار میکند.
در این مراسم از مقام مرحوم سپنتا به عنوان زبانشناس، موسیقیدان و نویسنده سرشناس و استاد دانشگاه اصفهان که بیش از ۵۰ سال برای اعتلای فرهنگ ایران اسلامی کوشیده است، با حضور علما، استادان، فرهیختگان و دوستداران علم و دانش تجلیل میشود.
این مراسم روز دوشنبه ۲۶ بهمنماه ۱۳۹۴ از ساعت ۱۷:۳۰ ا تا ۱۹:۳۰ در تالار اجتماعات شهید مطهری انجمن واقع در خیابان ولیعصر(عج)، پل امیر بهادر، خیابان سرلشکر علیاکبر بشیری، شماره ۷۱ برگزار میشود.
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