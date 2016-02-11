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۲۲ بهمن ۱۳۹۴، ۱۰:۳۵

مراسم نکوداشت ساسان سپنتا برگزار می‌شود

مراسم نکوداشت ساسان سپنتا برگزار می‌شود

بزردگداشت مرحوم ساسان سپنتا در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار می‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی مراسم بزرگداشت مرحوم دکتر ساسان سپنتا را در محل انجمن برگزار می‌‌کند.

در این مراسم از مقام مرحوم سپنتا به عنوان زبان‌شناس، موسیقی‌دان و نویسنده سرشناس و استاد دانشگاه اصفهان که بیش از ۵۰ سال برای اعتلای فرهنگ ایران اسلامی کوشیده‌ است،  با حضور علما، استادان،  فرهیختگان و دوستداران علم و دانش تجلیل می‌شود.

این مراسم روز دوشنبه ۲۶ بهمن‌‌ماه ۱۳۹۴ از ساعت ۱۷:۳۰ ا تا ۱۹:۳۰ در تالار اجتماعات شهید مطهری انجمن واقع در خیابان ولی‌عصر(عج)، پل امیر بهادر، خیابان سرلشکر علی‌اکبر بشیری، شماره ۷۱ برگزار می‌‌شود.

کد مطلب 3049690
حمید نورشمسی

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