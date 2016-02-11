به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدامیر محسن ضیائی در حکم دکتر فلاح آورده است:« با عنایت به استعفای مدیرعامل و عضو هیئت مدیره سازمان تدارکات پزشکی، ضمن تشکر از زحمات ایشان و نظر به تعهد، توانمندی و سوابق ارزشمند جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان «سرپرست سازمان تدارکات پزشکی» منصوب می‌شوید.

سروسامان دادن، انضباط بخشی ایجاد بهره‌وری کار و تلاش،برنامه ریزی، نظارت و حرکت به سمت رشد و تعالی مجموعه شرکت های تابعه، حل مشکلات آنها، رفع موانع تولید محصولات و خدمات دارویی، ایجاد همدلی و هماهنگی فی مابین شرکت ها، چابک و بهینه سازی نیروی انسانی و انجام دقیق و بموقع تکالیف مجمع عمومی سازمان تدارکات پزشکی از جمله وظایف مورد تاکید است.

بالندگی و توفیق روزافزون شما را در خدمت به مردم شریف ایران در جهت اهداف والای جمعیت از درگاه خداوند یگانه و مهربان، مسئلت دارم.»

دکتر فلاح در ۴ ماهه اخیر مسئولیت معاونت پشتیبانی واجرایی سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال‌احمر ‎را بر عهده داشته است و دارای دکترای تخصصی تغذیه و فیزیولوژی ورزشی است و مسئولیت‌های مدیریتی چون مدیرعامل شرکت داروسازی هلال و رییس هیات مدیره این شرکت،‎عضو هیات مدیره شرکت‌های پخش و بازرگانی و سها جیسا و نماینده جمعیت و رییس بیمارستان جمعیت هلال‌احمر ایران در لبنان به مدت ۴ سال بوده و سوابق دانشگاهی و مراکز علمی و تحقیقاتی را در کارنامه خود دارد.‎