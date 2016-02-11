  1. سلامت
  2. درمان
۲۲ بهمن ۱۳۹۴، ۹:۵۹

با حکم رئیس جمعیت هلال‌احمر؛

سرپرست سازمان تدارکات پزشکی هلال‌احمر منصوب شد

سرپرست سازمان تدارکات پزشکی هلال‌احمر منصوب شد

رئیس جمعیت هلال‌احمر به‌دنبال استعفای دکتر جزنی، مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی هلال‌احمر، در حکمی دکتر جواد فلاح را به عنوان سرپرست این سازمان منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدامیر محسن ضیائی در حکم دکتر فلاح آورده است:« با عنایت به استعفای مدیرعامل و عضو هیئت مدیره سازمان تدارکات پزشکی، ضمن تشکر از زحمات ایشان و نظر به تعهد، توانمندی و سوابق ارزشمند جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان «سرپرست سازمان تدارکات پزشکی» منصوب می‌شوید.

سروسامان دادن، انضباط بخشی ایجاد بهره‌وری کار و تلاش،برنامه ریزی، نظارت و حرکت به سمت رشد و تعالی مجموعه شرکت های تابعه، حل مشکلات آنها، رفع موانع تولید محصولات و خدمات دارویی، ایجاد همدلی و هماهنگی فی مابین شرکت ها، چابک و بهینه سازی نیروی انسانی و انجام دقیق و بموقع تکالیف مجمع عمومی سازمان تدارکات پزشکی از جمله وظایف مورد تاکید است.

بالندگی و توفیق روزافزون شما را در خدمت به مردم شریف ایران در جهت اهداف والای جمعیت از درگاه خداوند یگانه و مهربان، مسئلت دارم.»

دکتر فلاح در ۴ ماهه اخیر مسئولیت معاونت پشتیبانی واجرایی سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال‌احمر ‎را بر عهده داشته است و دارای دکترای تخصصی تغذیه و فیزیولوژی ورزشی است و مسئولیت‌های مدیریتی چون مدیرعامل شرکت داروسازی هلال و رییس هیات مدیره این شرکت،‎عضو هیات مدیره شرکت‌های پخش و بازرگانی و سها جیسا و نماینده جمعیت و رییس بیمارستان جمعیت هلال‌احمر ایران در لبنان به مدت ۴ سال بوده و سوابق دانشگاهی و مراکز علمی و تحقیقاتی را در کارنامه خود دارد.‎

کد مطلب 3049694
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها