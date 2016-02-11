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۲۲ بهمن ۱۳۹۴، ۱۰:۱۴

توسط فرمانداری کرمان اعلام شد؛

لیست نهایی نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری از حوزه کرمان

لیست نهایی نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری از حوزه کرمان

کرمان - لیست نهایی نامزدهای پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری از حوزه انتخابیه کرمان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری و ستاد انتخابات شهرستان کرمان آگهی اسامی نامزدهای تائید صلاحیت شده حوزه انتخابیه استان کرمان به شرح ذیل منتشر شد:

در اجرای ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری، بدین وسیله اسامی و مشخصات نامزدهای انتخابات این حوزه انتخابیه که شورای نگهبان صلاحیت ایشان را برای انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری تائید کرده است، به شرح ذیل اعلام می شود.

۱-    محمد بهرامی خوشکار فرزند حسین؛ کد نامزد ۱۲۴

۲-    سید احمد خاتمی فرزند سیدمهدی؛ کد نامزد ۱۴۲

۳-    احمد شیخ بهائی فرزند جواد؛ کد نامزد ۱۴۶

۴-    سیدجلیل صدرطباطبائی فرزند سیداحمد؛ کد نامزد ۱۴۷

۵-    امان اله علیمرادی فرزند عبداله؛ نامزد ۱۴۹

ضمناً به استناد ماده ۲۳ آئین نامه اجرایی قانون مذکور، فعالیت های تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی روز ۲۲ بهمن ماه آغاز و تا ۲۴ ساعت قبل از شروع اخذ رأی، هر گونه فعالیت تبلیغات انتخاباتی به کلی ممنوع است.

 

 

کد مطلب 3049696

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