رقابت کبوترها و بازها برای نشستن بر کرسی خالی دیوان عالی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، مرگ ناگهانی «آنتونین اسکالیا» قاضی پیشکسوت دیوان عالی ایالات متحده آمریکا که دیروز شنبه به دلایل طبیعی رخ داد، می تواند آتش رقابت بین دو حزب جمهوریخواه و دموکرات را برای تصاحب پست وی شعله ور کند.

اسکالیا که در سال ۱۹۸۶ میلادی از سوی «رونالد ریگان» رئیس جمهور وقت آمریکا به سمت قضاوت دیوان عالی منصوب شد یکی از چهار قاضی محافظه کار از جمع ۹ قاضی این مجموعه بود.

وی نخستین آمریکایی - ایتالیایی بود که به این سمت منصوب شد و همواره تعهد خاصی برای به چالش کشیدن احزاب لیبرال آمریکا داشت. از جمله نقاط اختلاف وی با «باراک اوباما» رئیس جمهوری آمریکا می توان به ازدواج همجنسگرایان و قانون بیمه همگانی (اوباماکر) اشاره کرد.

حال انتظار می رود که همزمان با تلاش اوباما برای نشاندن یک دموکرات بر کرسی قضاوتی که با مرگ اسکالیا خالی شده است، نزاع بین احزاب سیاسی بالا بگیرد.

از هم اکنون دامنه رقابت احزاب که این بار با هدف گسترش نفوذ در دیوان عالی انجام می شود، به کنگره آمریکا رسیده است تا جایی که «هری رید» رهبر اقلیت دموکرات سنا از لزوم تعجیل در انتخاب جانشین اسکالیا می گوید حال آنکه در مقابل، «میچ مک کانل» رهبر اکثریت جمهوریخواه سنا در موضع گیری کاملا متفاوت اصرار می کند که انتخاب جانشین اسکالیا را تا زمان مشخص شدن نتایج انتخابلات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ به تعویق بیاندازند.

این در حالیست که اوباما به محض اعلام رسمی خبر فوت وی، از قصد خود برای عمل به وظایف قانونی و تعیین جانشینی برای اسکالیا سخن گفت.

البته این احتمال وجود دارد که اوباما برای جلوگیری از بالا گرفتن تنش، کسی را به عنوان جانشین اسکالیا معرفی کند که سابقه چندان درخشانی در دفاع از اصول لیبرال نداشته باشد. حتی این گمانه زنی وجود دارد که وی یک بانو و یا فردی از اقلیت های نژادی را در جایگاه قاضی فوت شده بنشاند.

مرگ وی در حالی اتفاق افتاد که دیوان عالی آمریکا خود را برای رسیدگی به مهترین پرونده سقط جنین در ۱۰ سال گذشته و همچنین اعمال تغییرات احتمالی در حق رای دهی و مهاجرت آماده می کند.