هوشنگ بازوند در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور پرشور مردم استان لرستان در راهپیمایی ۲۲ بهمن اظهار داشت: این حضور نشان دهنده این بوده که مردم ایران اسلامی انقلاب را متعلق به خود می دانند.

وی ادامه داد: مردم استان لرستان امسال نیز برای ۳۸ امین بار به صحنه آمده اند تا تجدید پیمانی با مقام معظم رهبری و نظام مقدس جمهوری اسلامی داشته باشند.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه این حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲بهمن دستاورد بزرگ انقلاب اسلامی ایران است عنوان کرد: مردم ایران اسلامی و به تبع استان لرستان به احترام حضرت امام(ره)،مقام معظم رهبری و خون شهدا هر ساله با حضور خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن حضور می یابند.

وی با بیان اینکه امیدواریم این حضور مردم استان لرستان را در انتخابات امسال شاهد باشیم گفت: هرچه حضور مردم در انتخابات پررنگ باشد مجلسی مقتدر خواهیم داشت.

استاندار لرستان بیان داشت: این حضور مردم در صحنه همیشه برای کشور فرصت بوده و توانسته تهدید هایی که علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده را خنثی کند.