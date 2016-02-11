مراسم ویژه گرامیداشت ۲۲ بهمن در لبنان+تصاویر

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم گرامیداشت سی و هفتمین سالروز پیروزی انقلال اسلامی در ایران در سالن بیال بیروت برگزار شد.در این مراسم که از سوی سفارت جمهوری اسلامی ایران در لبنان برگزار شده بود، ایوب حمید نماینده نبیه بری رئیس پارلمان، سمیر مقبل نماینده تمام سلام نخست وزیر، شیخ نعیم قاسم معاون دبیر کل حزب الله لبنان و برخی شخصیت های دیگر حضور داشتند.برای دیدن تصاویر اینجا کلیک کنید

محمد فتحعلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان در این مراسم گفت: جمهوری اسلامی ایران در جشن سی و هفتمین سالروز در سایه رهبری حکیمانه آیت الله خامنه ای و دولت آقای حسن روحانی، درست بودن خط مشی خود را ثابت کرده است و تلاش های آن پس از صبر و جانفشانی ثمر داد.

وی افزود: امروز جمهوری اسلامی ایران با عزمی راسخ و مخلصانه به پیشرفت در همه زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و علمی و تحقق خودکفایی در صنایع گام بر می دارد.

سفیر ایران در لبنان تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره حامی حق و عدالت و گفتگو و وحدت است و در کنار مظلومان خواهد ماند و حامی واقعی ملتها در برابر اشغالگران صهیونیست و تروریست های تکفیری خواهد بود.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران از همه طرف های منطقه ای می خواهد که به گفتگو و عدم دخالت خارجی توجه کنند.راهکار سیاسی که از سوی ملت ها رقم زده می شود تنها راهکار است.

فتحعلی خاطرنشان کرد: ما با لبنان پیوندهای تاریخی داریم و روابط برادری و دوستی و محبت و همکاری میان دو طرف برقرار است و روابط ما ممتاز و رو به رشد است.ما بر همبستگی و وفاق ملی در لبنان تاکید می کنیم و آنرا عامل اساسی برای تامین امنیت و ثبات در برابر چالش های اساسی آینده می دانیم.