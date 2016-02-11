مشکلات هنوز آبادان و خرمشهر را رها نکرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد سیاحی شامگاه چهارشنبه در آئین بهره برداری از چند پروژه آموزشی، ورزشی و تفریحی در آبادان با اشاره به افتتاح ۶۸۷ پروژه با اعتباری بالغ بر هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار در سطح استان خوزستان در دهه فجر انقلاب اسلامی گفت: اینها حداقل پروژه هایی است که دولت تدبیر و امید امسال تقدیم مردم خوزستان کرده است.

سیاحی، وضعیت و جایگاه استان خوزستان را در پسابرجام این چنین توصیف کرد: به اعتقاد من یک رشد قابل قبولی را کشور و از جمله خوزستان از نظر اقتصادی و ایجاد زیرساختهای بهتر و مناسب تر با همه کارهایی که تاکنون انجام شده را شاهد خواهیم بود.

وی با بیان اینکه رونق اقتصادی در جایی محقق می شود که زمینه و بستر کار اقتصادی مهیا باشد، تصریح کرد: خوزستان استانی است که به عنوان پایتخت اقتصادی کشور به حساب می آید، با محلوظ کردن نفت و درآمد حاصل از آن ارز نفتی، خوزستان رتبه نخست را در اقتصاد کشور دارد.

سیاحی یادآور شد: چنانچه نفت را نیز حذف کنیم با توجه به وجود بنادر، پایانه ها، صنایع فولاد، پتروشیمی، سدها و منابعی که در رابطه با انرژی پاک استحصال می شود خوزستان رتبه چهارم را در کشور خواهد داشت که این رتبه بسیار قابل قبولی است.

معاون عمرانی استاندار خوزستان گفت: اینکه یک تیم هسته ای رفتند و مذاکراتی را انجام دادند و ایستادگی کردند، این نوع از مذاکرات ادبیات مذاکره ای جدیدی را در دنیا ایجاد کرده است، مذاکراتی که با هدایت مقام معظم رهبری، توکل بر خداوند، ایستادگی ملت و دیپلماسی خوب دولت نتیجه اش آنکه ادبیات ظریف به عنوان وزیر امور خارجه کشورمان را به دنبال دارد آنکه «هیچوقت یک ایرانی را تهدید نکنید» و این بسیار ارزشمند است.

وی تصریح کرد: باید از فرصت پیش آمده استفاده کنیم، مردم ما آنقدر شایسته و بزرگوارند که از بهترین هواپیماها بایستی استفاده کنند. با همه اقداماتی که مسئولان در دوره های قبلی داشتند مردم ما این دلهره و نگرانی را دارند که نکند سانحه هوایی رخ دهد، چرا نباید از تمام تاسیسات ریلی و تجهیزات به روز الکترونیکی دنیا استفاده کنیم؟ دنیا اگر پیشرفت کرده با همین شرایط است اما اینها الزامات خودش را دارد و این الزامات چیزی جز حفظ الزامات نظام، شاخصهای رهبری و خطوط قرمز آن نیست.

معاون عمرانی استاندار خوزستان گفت: آینده بسیار روشنی برای کشور و استان خوزستان دیده می شود، روزی نیست که نخست وزیر و یا یکی از مقامات بلند پایه کشورها به ایران نیایند. هفته آینده قرار است تا دو وزیر نیز در مباحث نفتی به خوزستان سفر کنند.

سیاحی افزود: خوزستان قلب تپنده کشور است، نبض کشور با خوزستان می زند و اگر چالشی در این استان ایجاد شود تاثیرات آن بر کل کشور است.

وی اظهار کرد: شهرهای آبادان و خرمشهر جایگاه ویژه ای را درکشور و استان خوزستان دارا هستند. با توجه به افزایش ظرفیت‌ها و رشد اقتصادی، روند رو به رشد حل مشکلات را برای این دو شهر پیش بینی می کنیم.

سیاحی تصریح کرد: ایجاد فضاهای مناسب آموزشی و بالا بردن سرانه آموزشی و البته کیفیت کاری بسیار مهم است و می توانیم در این عرصه شاهد تحول باشیم.

وی یادآور شد: هنوز مشکلات ناشی از هشت سال جنگ تحمیلی و سال های بعد از آن دست از سر این دو شهر برنداشته اما به طور قطع با اقدامات قابل انجام مسائل و مشکلات این دو شهر نیز کاهش می یابند.