علیرضا بهرامی شاعر و روزنامه نگار در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: «اقیانوس آرام» مجموعه ۵۲ شعر را در قالب آزاد، در ۱۲۰ صفحه شامل میشود که میتوان گفت، قطعهای منطقی از سیر طبیعی کارهای من است.
وی ادامه داد: درواقع در شعرهای این مجموعه، آن جهانبینی را که بهعنوان یک شاعر در حال حاضر دارم و چند سال پیش نداشتهام و احتمالا چندی دیگر هم نخواهم داشت، میتوان کاملا حس کرد. از نظر فرم و زبان هم همینطور است.
او افزود: شعرهای این مجموعه کاملا از سفرهایی که به تمامی استانهای کشور و چندین کشور دیگر داشتهام، تاثیر پذیرفته است؛ درواقع در این شعرها، همان انسان سرگردانی هستم که در طول تاریخ، به هر سو دویده است، بعد در حوالی میانسالی، با وجود همان سؤالها و تردیدها، روحش کمی آرام گرفته است و بیشتر به این فکر میکند که بهجای تغییر دادن دنیا، جهان را به شکل مجازی، در شعرهایش تغییر دهد.
بهرامی اضافه کرد: به بیان دیگر، هم بهواسطه فعالیت رسانهای و هم بهخاطر لذتی که از حس ماجراجویی میبرم، از چیزهایی در شعرهایم حرف زدهام که قطعا اگر کولهپشتی برنداشته بودم و تا یک نقطهی دور سفر نکرده بودم،اصلا با این مفهمومها و تصویرها آشنایی نداشتم که بخواهم آنها را در بیانی شاعرانه، در کارهایم بیاورم.
او ادامه داد: البته با وجود کلی عکس و فیلم که در سفرهایم تهیه کردهام و سفرنامههای بسیاری که در ذهنم و روی کاغذ حک کردهام، سعی کردهام این استفاده از فضاهای بکر، بهشکلی معقول و غیرافراطی در شعرها بیاید. فکر میکنم اگر غیر از این بود، میشد یک نوع خودنمایی؛ درحالیکه من در شعرهایم به این تفکر امروزم پایبند بودهام که جهان و انسان، مفهومهایی فرامرزیاند که من کاری ندارم سیاستمداران برای آن چه نقشهای کشیدهاند، بلکه خودم صحرا به صحرا و دریا به دریا، بهدنبال گمشدهای میگردم که حکم معشوقه را برایم دارد.
مجموعه شعر «اقیانوس آرام» بهبهای ۹۰۰۰ تومان ازسوی نشر مروارید به بازار نشر عرضه شده است. از علیرضا بهرامی پیشتر مجموعه شعرهای «تا آخر دنیا برایت مینویسم»، «وقتیکه برف میبارد»، «اصلا مهم که نیست» و «غم صدای تو یعنی...» بههمراه چند اثر تالیفی و پژوهشی دیگر منتشر شده است.
او پیش از این با مجموعه غزل «غم صدای تو یعنی...» نامزد جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی بود.
