جلوه‌ وحدت در «ایران کوچک»/فریاد مرگ بر آمریکا طنین انداز شد

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: صبح امروز شهروندان کرجی همزمان با دیگر هموطنانمان در گوشه گوشه کشور با حضور در مسیرهای تعیین شده برای برگزاری مراسم راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن و بی‌توجه به سرمای هوا شعار «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسراییل» و «مرگ بر آل سعود» سر دادند.

در این میان حضور جوانان و نوجوانانی که با شور و اشتیاق ۳ رنگ سبز، سفید و قرمز را روی چهره های خود نقاشی کرده اند و با همه وجود فریاد بر می آورند و شعارهای که پدران و مادرانشان سر می دهند را تکرار می کند، به فضای خیابان ها هیجان غیرقابل وصفی بخشیده است.

خانواده های معزز شهدای البرزی از جمله خانواده های شهدای حادثه منا در کنار استاندار البرز، نماینده ولی فقیه در استان، فرمانده نیروی انتظامی استان، دادستان کرج و دیگر مسئولان استانی و شهرستانی حضور دارند و با بغضی فرو خورده جنایات آل سعود را محکوم کرده و با صدایی رسا شعار مرگ بر آل سعود را فریاد می زنند.

اصناف مختلف، ورزشکاران، دانشجویان، دانش‌آموزان، بازاریان و نیروهای نظامی و انتظامی در کنار آحاد مختلف مردم افتخاری دیگر را برای تاریخ ایران کوچک رقم زده است.

همه آمده اند زن، مرد، پیر، جوان حتی کودکان نیز در راهپیمایی حضور دارند و در میان راه از ایستگاه نقاشی که در سراسر مسیر تعبیه شده است استفاده می کنند در این ایستگاه ها روی صورت کودکان نقاشی می کشند و آنها شاد دست در دست مادران خود به سمت جایگاه حرکت می کنند.

پلاکاردهای رنگارنگ که روی آنها شعارهای مختلفی نوشته شده در دست مردم دست به دست می چرخد مفهوم بسیاری از شعارها انتخاباتی است و نشان از این مهم دارد که مردم برای حضور در پای صندوق های رای نیز حاضر و آماده هستند. در این میان برخی از پلاکاردها نیز گریزی به موفقیت تیم هسته ای زده است.

مسیرهای راهپیمایی شلوغ است مردم از میدان کرج، میدان شهدا، میانجاده، میدان ولفجر، میدان سپاه و بلوار ماهان در جهانشهر به سمت میدان جمهوری که جایگاه سخنرانی تعبیه شده است در حرکت هستند.

محمدتقی ایرانی فرماندار ویژه شهرستان کرج در حاشیه راهپیمایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با ابراز خوشحالی از حضور پرشور مردم در این مراسم، اظهار کرد: در این روز ملت همیشه در صحنه ایران اسلامی با امام راحل (ره) و شهدای والامقام میثاقی دوباره می بندند و آمده اند بگویند به آرمان های انقلاب اسلامی وفادار بوده و با مقام معظم رهبری(مدظله) بیعت مجدد خواهند کرد.

ایرانی در ادامه راهپیمایی ۲۲ بهمن را همایش وحدت و انسجام ملت ایران دانست و گفت: مردم ولایتمدار شهرستان کرج همیشه حضوری آگاهانه در عرصه های سیاسی داشته و دارند.

فرماندار ویژه کرج یادآور شد: ۲۲ بهمن چون تداوم راه شهدا و اعلام آمادگی برای جانفشانی در راه استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی است، از اهمیت زیادی برخوردار است.

یکی از ویژه برنامه های راهپیمایی، رونمایی از نرم افزارچندرسانه ای شهدای سال ۵۷ البرز است در این نرم افزار زندگی نامه و رشادت های شهدای انقلاب اسلامی استان البرز طراحی شده است. همچنین مراسم راهپیمایی با ۵ هزار شاخه گل گلباران شد.

در پایان باید گفت: سرمای هوا هم مانع حضور مردم ولایتمدار کرجی در این مراسم باشکوه نشده است آنها آمده اند تا با حضور خود مشت محکمی بر دهان استکبار جهانی زده و با حضور حداکثری و فریاد شعار «مرگ بر آمریکا» بصیرت خود را به نمایش بگذارند.

عکس: دانیال و محمد ایل بیگی