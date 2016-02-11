برگزاری نشست کمیسیون بین دولتی روسیه – عراق بعد از ۸ سال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، اعضای کمیسیون بین دولتی روسیه – عراق امروز پنجشنبه برای نخستین بار در هشت سال گذشته در شهر «بغداد» تشکیل جلسه خواهند داد تا به بحث و تبادل نظر پیرامون همکاری دوجانبه در زمینه های مختلف بپردازند.

«دیمیتری روگوزین» معاون نخست وزیری روسیه نیز با حضور در این نشست ریاست هیات ۹۰ نفری از دیپلمات ها و بازرگانان روسی را بر عهده خواهد داشت که دیروز چهارشنبه وارد بغداد شدند.

از جمله موضوعات مورد بحث، همکاری مسکو با بغداد در زمینه های اقتصادی و تجاری، سرمایه گذاری، حوزه سوخت و انرژی و همچنین صنعت و حمل و نقل خواهد بود.

به گفته یک منبع آگاه، در پایان این نشست یک پروتکل نهایی بین طرفین به امضا خواهد رسید.

علاوه بر آن انتظار می رود که روگوزین با «فواد معصوم» رئیس جمهوری عراق هم دیدار داشته باشد. وی روز گذشته نیز با «سلیم الجبوری» رئیس پارلمان عراق و «ابراهیم الجعفری» وزیر امور خارجه این کشور ملاقات کرد.

دور قبلی نشست کمیسیون بین دولتی روسیه –عراق با هدف همکاری های علمی، تجاری و اقتصادی در سال ۲۰۰۸ میلادی در مسکو برگزار شد. روگوزین از سپتامبر سال میلادی ۲۰۱۴ ریاست این کمیسیون را بر عهده داشته است.