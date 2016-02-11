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۲۲ بهمن ۱۳۹۴، ۱۰:۲۶

لیست پنج نفره اصلاح طلبان اصفهان اعلام شد

لیست پنج نفره اصلاح طلبان اصفهان اعلام شد

اصفهان - سخنگوی شورای راهبردی اصلاح‌طلبان استان اصفهان لیست پنج نفره کاندیداهای اصلاح‌طلبان حوزه اصفهان در انتخابات مجلس را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شورای راهبردی جبهه اصلاحات استان اصفهان، مهدی مقدری اظهار کرد: پس از اتمام فرایند انتخاب لیست اصلاح‌طلبان اصفهان، حیدرعلی عابدی، ناهید تاج‌الدین، مسعود حمیدی، مینو خالقی و کورش محمدی به عنوان پنج کاندیدای اصلاح‌طلب اصفهان معرفی شدند.

وی افزود: از مشخصات بارز این لیست، میانگین سنی جوان ٤٥ سال و سهمیه دو زن از پنج نفر است که این مسئله نشان دهنده اهمیت این موضوع و  مشی اصلاح‌طلبان در اصفهان است.

سخنگوی شورای راهبردی اصلاح‌طلبان استان اصفهان ادامه داد: اصلاح‌طلبان از ابتدای سال فرایند حضور در انتخابات را با طراحی شورای راهبردی اصلاح‌طلبان اصفهان آغاز کرده و در ماه‌های گذشته چندین مجمع عمومی برگزار شد.

وی درباره وضعیت حامیان دولت و تعامل آنها با اصلاح‌طلبان استان اظهار کرد: در یک جلسه فشرده توانستیم به جمع‌بندی برسیم و به احتمال زیاد حامیان دولت در استان نیز از همین لیست حمایت می‌کنند.

مقدری به شعار اصلاح‌طلبان اشاره  کرد و گفت: امید آرامش و رونق اقتصادی شعار اصلی اصلاح‌طلبان است که مبتنی بر حل مشکل از طریق ثبات سیاسی و امنیتی دنبال می‌شود، جذب سرمایه‌گذاری خارجی محیط زیست و نگاه مهم به اقتصاد جزء مهم‌ترین برنامه‌های کاندیداهای استان است.

کد مطلب 3049723

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