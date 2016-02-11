لیست پنج نفره اصلاح طلبان اصفهان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شورای راهبردی جبهه اصلاحات استان اصفهان، مهدی مقدری اظهار کرد: پس از اتمام فرایند انتخاب لیست اصلاحطلبان اصفهان، حیدرعلی عابدی، ناهید تاجالدین، مسعود حمیدی، مینو خالقی و کورش محمدی به عنوان پنج کاندیدای اصلاحطلب اصفهان معرفی شدند.
وی افزود: از مشخصات بارز این لیست، میانگین سنی جوان ٤٥ سال و سهمیه دو زن از پنج نفر است که این مسئله نشان دهنده اهمیت این موضوع و مشی اصلاحطلبان در اصفهان است.
سخنگوی شورای راهبردی اصلاحطلبان استان اصفهان ادامه داد: اصلاحطلبان از ابتدای سال فرایند حضور در انتخابات را با طراحی شورای راهبردی اصلاحطلبان اصفهان آغاز کرده و در ماههای گذشته چندین مجمع عمومی برگزار شد.
وی درباره وضعیت حامیان دولت و تعامل آنها با اصلاحطلبان استان اظهار کرد: در یک جلسه فشرده توانستیم به جمعبندی برسیم و به احتمال زیاد حامیان دولت در استان نیز از همین لیست حمایت میکنند.
مقدری به شعار اصلاحطلبان اشاره کرد و گفت: امید آرامش و رونق اقتصادی شعار اصلی اصلاحطلبان است که مبتنی بر حل مشکل از طریق ثبات سیاسی و امنیتی دنبال میشود، جذب سرمایهگذاری خارجی محیط زیست و نگاه مهم به اقتصاد جزء مهمترین برنامههای کاندیداهای استان است.
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