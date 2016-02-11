والی خود خوانده طالبان در ولایت «ننگرهار» افغانستان کشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «سما نیوز»، در پی حمله نیروهای امنیتی افغانستان در شهر«رودات» ایالت «ننگرهار» افغانستان «رسم حقیار» والی خود خوانده این ایالت کشته شد.

در این عملیات که از سوی نیروهای امنیتی ایالت «ننگرهار» صورت گرفت علاوعه بر «رسم حقیار» والی خود خوانده ایالت «ننگرهار» ۱۰ نفر از همراهان وی نیز کشته شدند. گروه طالبان افغانستان تاکنون در برابر این واقعه عکس العملی نشان نداده است.

شایان ذکر است نظامیان آمریکایی با تیراندازی بسوی یکی از نگهبانان وزارت تجارت افغانستان در کابل وی را به شدت زخمی کردند. پلیس کابل اعلام کرده است درباره این واقعه تحقیقاتی به عمل خواهد آورد و نتیجه آنرا به رسانه ها اعلام می کند.